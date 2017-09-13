Поиск платья мечты: в чем секрет? 

ПРИСЛУШИВАЙСЯ К СЕБЕ

Поиск платья мечты не всегда занимает много времени. Уже во втором магазине ты можешь понять, что хочешь именно это платье и никакое другое. Если ты заметила, что в третьем, четвертом и всех последующих салонах ты ничего не присматриваешь, а думаешь только «о том платье», прекращай поиски и смело отправляйся за покупкой.

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

Если ты застряла между несколькими вариантами и не в силах определиться, какое из двух платьев купить, возвращайся домой и возьми перерыв. Пусть твои эмоции и мысли улягутся, и на следующее утро тебе будет легче сделать выбор.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Возьми в салон людей, чьим мнением ты действительно дорожишь — маму или лучшую подругу. Возможно, вам придется подискутировать в процессе выбора, зато ты точно будешь уверена, что услышишь честное мнение со стороны. Но не бери с собой всех подружек невесты: иначе поход по магазинам превратится в девичник и тебе будет сложнее определиться с тем, что нравится именно тебе!

ОСТАНОВИСЬ ВОВРЕМЯ

После того, как ты нашла платье мечты, прекрати все поиски. Во-первых, это ни к чему не приведет, во-вторых, у тебя и без того во время подготовки к свадьбе будет достаточно хлопот и переживаний.

ПРИСЛУШИВАЙСЯ К МНЕНИЮ ПРОДАВЦА/ШВЕИ

Эти люди подбирали платья для невест с различными типами фигуры, и они знают, что подойдет именно тебе. Возможно, они предложат такой вариант, о котором ты бы даже и не подумала. Ты удивишься, но оно может оказаться тем самым платьем мечты!

Weddywood

ВЫБИРАЙ ПЛАТЬЕ, В КОТОРОМ ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ КОМФОРТНО

Самое лучшее платье — то, в котором тебе удобно. Конечно, оно должно выгодно подчеркивать твои достоинства и умело скрывать недостатки, но если ты не чувствуешь себя в нем самой собой — это не твое платье.

Из-за слишком пышной юбки тебе неудобно двигаться или корсет не дает тебе дышать полной грудью? Оставь эту модель для другой невесты, а сама продолжай поиски того наряда, в котором будешь чувствовать себя комфортно.

ВЫБИРАЙ ПЛАТЬЕ ПО СЕЗОНУ

Например, если день свадьбы запланирован на жаркое время года, отдай предпочтение моделям с меньшим количеством слоев и из натуральных материалов. Учитывай, что платья из синтетической ткани дешевле, но они не пропускают воздух.

НЕ БОЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Примерь платья разных цветов и фасонов, добавь разнообразные аксессуары, при помощи которых ты сможешь менять свой образ в течение вечера. И, быть может, твой окончательный выбор удивит даже тебя!

ПОЛУЧАЙ УДОВОЛЬСТВИЕ

Многие салоны предлагают невестам кофе или даже шампанское — не отказывайся от возможности немного отдохнуть в промежутках между примерками. Не торопись, пусть поиск идеального платья будет в радость!