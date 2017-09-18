Тимур Родригез: интервью 

Известный российский шоумен Тимур Родригез выпустил новый клип — на песню «За тобой». Видеоработа получилась достаточно откровенной — и сам певец, и актриса, исполнившая вместе с ним роль, предстают в обнаженном виде.

Поклонники музыканта знают, что вот уже десять лет он верен своей супруге Анне, с которой воспитывает двоих сыновей — 8-летнего Мигеля и почти 5-летнего Даниэля. Казалось бы, семейное положение обязывает держать себя в рамках, но Тимур говорит, что его жена — человек со стальными нервами, поэтому не боится экспериментировать.

Тимур, как ваша жена относится к тому, что вокруг вас все время находится множество красивых девушек? А к тому, что они принимают участие в съемках обнаженными?

Учитывая то, что я до сих пор жив, абсолютно очевидно, что моя жена — человек со стальными нервами! Я даже не знаю, что сложнее — знать заранее, что твой муж отправляется на подобные съемки, или узнать об этом потом, потому что эта идея могла возникнуть в процессе. Короче, я буду гореть в аду, а мою жену причислят к лику святых.

Вы презентовали клип весьма откровенного характера. Насколько сложно для вас правдоподобно играть в любовь перед камерой?

Вот здесь как раз я требую от себя полной отдачи. Поймите меня правильно, зрителя очень тяжело обмануть. Именно поэтому по-настоящему великих актёров не так уж и много. Я ни в коем случае не сравниваю свои клипы с выдающимися кинополотнами, а тем более себя — с гениями! Нет!

Просто задача клипов подобного плана — избежать пошлости, балансируя на тонкой грани и сделать все максимально честно. Как в обычной жизни.

Мы не хотели выдумывать голливудскую, идеальную любовную историю. Наоборот — показать нечто знакомое, близкое, то, что абсолютно точно могло бы произойти с каждым или уже происходило!

Описывая свою новую видеоработу, вы отметили, что у вас получился «микс из трогательных, чувственных забавных и безбашенных моментов». А какие самые трогательные моменты семейной жизни греют душу вам?

Любые! Важно все. Когда ты, наконец, вырываешься на несколько часов из цейтнота и можешь просто посидеть, иногда даже молча, в обнимку с женой и детьми. Или смотреть, как они засыпают… Короче, пора остановиться, а то сейчас патока потечёт по экрану и помешает читать ответы на следующие вопросы и смотреть видео.

Журнал ОК!

То, что мы видим в ваших музыкальных роликах и слышим в ваших песнях, имеет что-то общее с вашей личной жизнью? Ваши работы скорее just for fun или есть скрытые подтексты?

Без скрытых подтекстов невозможно. Вопрос в том, что я в музыке с 2009. За это время поменялось много всего, в том числе и мои взгляды на собственный материал. Мне не стыдно ни за один трек, выпущенный официально.

В Сети гуляет множество музыкальной ерунды, сфабрикованной на основе моих старых выступлений и не имеющих ни малейшего отношения к музыке. Но больше половины выпущенных мной песен я написал сам.

И нет ничего приятнее, чем слышать, как огромное количество людей поёт с тобой хором. Если им близко то, о чем ты пишешь, это и есть успех!

Слушают ли ваши дети ваши песни? Смотрят ли клипы?

Да. Но не с моей подачи. Я всегда говорил, что мои дети воспитываются не на моей музыке, а на музыке великих. Культа папы в доме нет! Если к моменту, когда их вкусы окончательно сформируются (на основе Джексона, Джемироквая, Ленни Кравитца и Стиви Уандера), когда они будут уже взрослыми парнями, они сочтут, что я по-прежнему делаю не стыдный материал, я буду счастлив!

В последнее время большой популярностью пользуются ваши видеоответы хейтерам. Это действительно серьезные ответы или все-таки больше забава?

Это уникальная возможность заткнуть рты тем, кто абсолютно беспочвенно может позволить себе высказать своё некомпетентное мнение не только мне, но и моим коллегам.

Полагаю, вы заметили, какое количество перепостов моих рэп-опусов сделали другие артисты. Я даже не ожидал такого взрыва в Инстаграм. Кто мне только не позвонил и не написал!

От скольких рэперов я услышал слова поддержки и уважения! И что самое интересное — огромное количество взрослых, интеллигентных людей отреагировали на это с невероятным восторгом.

Журнал ОК!

Какого рода комментарии в соцсетях раздражают вас больше всего? Как вы на самом деле реагируете на них, когда находитесь наедине с собой?

Я не могу не обращать на них внимания. Но, как видите, я нашёл идеальный способ не держать все в себе! Единственный нюанс состоит в том, что приходится все-таки первую версию всегда редактировать, чтобы меня не записали в гангста-рэперы и не запретили на федеральных каналах. (Смеется.)