Как ходить по музеям и получать от этого удовольствие 

Как часто вы ходите в музеи? Музеи — это настоящие кладовые эмоций, чувств, знаний. Давайте сразу внесем ясность: художественные музеи существуют для вас — да, для вас. Не только для школьников на экскурсии, не только для пожилых людей с абонементом, не только для снобов, ученых или эрудитов. Они существуют для вас. Для всех. У вас есть стопроцентное право там находиться. Никаких «если», «и» или «но». Прочитайте эти советы, и вы будете получать максимальное удовольствие от походов в музеи и галереи.

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Искусство — это волшебство

Исследования показали, что созерцание произведений искусства стимулирует, помимо всего прочего, двигательную кору — ту часть вашего мозга, которая контролирует движения вашего тела. Когда вы смотрите на объект искусства, вы не просто видите его или думаете о нем, вы чувствуете его всем своим существом. В буквальном смысле.

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Вы откликаетесь на произведение искусства всей душой и всеми клетками, оно воздействует на ваши чувства, разум, эмоции и даже на ваше физическое тело.

Зайти в художественную галерею — это как провести урок в переполненном классе: каждый ребенок требует вашего внимания; каждый хочет, чтобы вы послушали, что он хочет сказать. И все картины хотят рассказать о миллионе вещей: о любви, о религии, о процветании, власти, статусе, технической виртуозности и умении показать себя, о глубокой духовной борьбе и неудачах, о фантазии, волшебстве, свете, тени, перспективе, отчаянии, и о многом-многом другом.

Итак, вот простые советы, которые помогут вам влюбиться в картины, музеи и галереи.

1. Читайте таблички

Как вы, вероятно, знаете, в большинстве музеев на стенах висят таблички, на которых можно найти основные (а иногда и подробные) сведения о том, на что вы смотрите. Вы можете узнать год, когда была создана картина или скульптура, историю создания и смысл.

2. Возьмите аудиогид

Многие музеи предлагают аудиотуры, чтобы, гуляя по музею, вы могли прослушать информацию о произведениях искусства. Возможно, вы захотите пройти экспозицию дважды: сначала читая подписи на стенах или слушая аудиогид, чтобы получить информацию, и во второй раз — используя недавно полученные знания, чтобы лучше понять увиденное. Или сначала получить чистое, непосредственное впечатление от искусства, а потом подкрепить его обретением новых знаний.

Суть в том, что нет правильного способа. Поступайте так, как считаете правильным.

3. Просто остановитесь

Каждый раз, когда вы идете в музей, выбирайте один или два зала и подольше любуйтесь каждой картиной, прежде чем перейти к следующей. Вы можете заходить в залы практически наугад. Не стоит беспокоиться о том, чтобы выбрать лучшие или самые интересные картины, потому что постепенно вы обойдете все. У вас есть столько времени, сколько требуется.

Просто остановитесь напротив какой-нибудь картины, смотрите на нее в течение хотя бы одной минуты и попробуйте понять, что вы чувствуете.

Если музей большой, возьмите план экспозиции, выберите несколько картин, которые вы обязательно хотите увидеть, и спланируйте маршрут так, чтобы по очереди посмотреть каждую из них. К счастью, по пути от одной Действительно Известной Картины до другой вы пройдете мимо многих и многих удивительных произведений и сможете насладиться и ими тоже. Бонус!

Каждый раз, когда вы идете в музей, выбирайте один или два зала и подольше любуйтесь каждой картиной, прежде чем перейти к следующей.

4. Доверьтесь себе

Только вы можете знать, действует ли на вас произведение искусства. Только вы знаете, что вам нравится. Только вы знаете, что приносит вам удовольствие. Только вы знаете, что заставляет вас думать, чувствовать и видеть.

Доверьтесь себе. Доверьтесь своим чувствам. Доверьтесь своей способности формировать и взращивать, развивать и создавать собственный вкус.

Имейте мужество сформулировать для себя, что вы любите и что не любите. Имейте мужество бросить себе вызов и расширить свои горизонты. И, в конечном счете, имейте мужество быть самому себе законодателем вкусов. Даже если у вас не хватает слов для того, чтобы объяснить, почему вам нравится то, что нравится, вы тренируете свой мозг любить то, что ему нравится, и знать, что ему нравится. И вас можно за это только похвалить!

Только вы можете знать, действует ли на вас произведение искусства.

Блог издательства «МИФ»

5. Поставьте себя на место художника

Представьте себе, что вы могли бы позвонить кому угодно по волшебному видеофону. Вообще кому угодно. Живому или умершему. Знаменитости или затворнику. Умному, смешному, мечтательному, сумасшедшему. И вы могли бы спросить этого человека, какой была или какой является для него жизнь. Как он видел мир. И все, кому вы позвоните и спросите, ответят вам.

Они расскажут и покажут вам, каково это — быть ими, откроют вам саму свою сущность. Знаете, что здесь описано? Созерцание произведений искусства. Когда вы смотрите на чье-то творение, вы видите реальность того человека, который его создал. Задумайтесь об этом, и у вас не останется сомнений: этот человек был так же реален, как и вы сами.

Встаньте перед произведением искусства и подумайте, какими видел вещи художник, как он воспринимал мир. Поразмышляйте о его личных впечатлениях и о том, как они превратились в картину или скульптуру.

6. Смотрите на людей

Это может показаться очень странным, но это полезно. Иногда вместо того, чтобы смотреть на картины, интересно посмотреть на людей, которые смотрят на картины. В следующий раз, находясь в музее или в каком-то другом месте, где люди любуются произведениями искусства, отступите на шаг и немного понаблюдайте.

Обратите внимание на возраст и типы людей, которых привлекают разные жанры изобразительного искусства. Присмотритесь и увидите, что каждый по-своему ведет себя в музее: ходит, останавливается, начинает движение, замедляется, стоит, протискивается. Кто останавливается и долго вглядывается в картину? Кто, казалось бы, вообще ни на что не смотрит? Кто чаще смотрит в телефон, чем на картины? Кто не может замолчать? Кто бежит вперед? Кто плетется сзади?

Это может показаться очень странным, но это полезно

Наблюдайте, но не судите никого. Все люди разные, и это неплохо. Если кто-то быстро проходит зал, это не значит, что у него нет своего личного замечательного опыта взаимодействия с искусством. Подумайте о том, что в момент встречи с искусством важно лично для вас.

7. Прислушайтесь к разговорам

Среди посетителей могут быть: а) экскурсоводы, б) профессионалы в области искусства, в) личности с необычными взглядами и вкусами. И разговоры всех этих людей, стоящих перед картиной рядом с вами, весьма интересны и занимательны. Как-то я забрела в музей Ван Гога в Амстердаме, и возле одной картины услышала, как экскурсовод описывал, чем эта картина удивительна. Я бы не остановилась около нее надолго, она мне показалась обычной. Но экскурсовод сказал: «Вы видите какое небо? Оно зеленое». «И правда, зеленое, как я могла этого не заметить?!»

Множество прекрасных полотен висят на стенах. Прямо сейчас. Позвольте искусству проникнуть через ваши глаза и оставить отпечаток в вашем мозге. Начните видеть красоту, и радость по крошечным капелькам будет заполнять ваше сердце.