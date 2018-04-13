Куда ехать в поисках бюджетного отпуска

Если вы еще не решили, где провести майские праздники, самое время об этом задуматься. Чтобы сэкономить в поездке, нужно просто уделить немного времени планированию путешествия. А если подходить к выбору страны назначения с умом — можно ограничиться скромным бюджетом. Ведь существует множество недорогих направлений, где за небольшие деньги можно получить яркие впечатления.

Вьетнам

Доступное жилье, вкусная и недорогая еда, пляжи и множество достопримечательностей — все это делает Вьетнам идеальным местом для бюджетной поездки. Многие местные жители сдают жилье туристам по демократичным ценам (10-15 долларов). Можно найти и более скромный ночлег в хостелах или общежитиях. Проживание рядом с китайской границей на севере Вьетнама обойдется еще дешевле, а арендованный мопед или мотоцикл помогут сократить на транспортных расходах. Вьетнамские блюда стоят от 50 центов до 2-3 долларов, так что можно вволю дегустировать национальную еду и наслаждаться местным колоритом.

Чили

Чили — это лучший вариант путешествия в Южную Америку по соотношению цены и качества. Вкусная еда, прекрасное местное вино, неизведанные уголки — например, прибрежный город Пуэрто-Варас. Можно взять напрокат машину и исследовать близлежащую местность — водопады и вулкан. И вся эта экзотика по приемлемой цене.

Греция

Если снимать дом в сельской местности, жилье обойдется довольно дешево. Восхитительная природа, множество пляжей, вкуснейшая еда мало кого оставят равнодушными. Местные жители всегда рады туристам. Кстати, сувениры тоже стоят копейки.

Марокко

Многие туристы мечтают посетить Марокко, но их удерживает уверенность в том, что такая поездка будет стоить очень дорого. На самом деле это одна из самых доступных по цене африканских стран. Особенно если найти недорогой авиарейс. Жилье найдется на любой вкус и кошелек — от бюджетных отелей и хостелов до роскошных пятизвездочных апартаментов. Еда в Марокко обойдется от 2 до 15 долларов за обед на двоих: закуски, основное блюдо и мятный чай в неограниченном количестве. Если вы вегетарианец — то вам повезло еще больше. В Марокко овощи намного дешевле мяса, а свежие фруктовые коктейли стоят меньше 1 доллара. В качестве сувениров можно приобрести различные кожаные изделия — они будут стоить от 5 до 60 долларов.

Гватемала

Среди стран Центральной Америки Гватемала не так популярна, как соседняя Коста-Рика. Однако это делает ее более дешевым вариантом для путешествия. Виллы и отели на озере Атитлан по красоте не уступают аналогичным местам в Европе, а стоят намного меньше. Можно поехать в глубь страны, посетить местные деревни и рынки и познакомиться с уникальной культурой страны.

Лас-Вегас

Если вы думаете, что отдохнуть в Лас-Вегасе могут только обеспеченные люди — вы ошибаетесь. Посетить столицу азартных игр можно за вполне приемлемые деньги. Да, шикарные отели и казино ориентированы на состоятельную публику, но и для туристов со скромным бюджетом в Лас-Вегасе есть множество возможностей интересно провести время. Проживание в двух— и трехзвездочных отелях не в центре города стоит недорого. К тому же, большинство гостиниц предлагает туристам бесплатные шаттлы до главной улицы (Strip). Можно существенно сэкономить, если приехать не в выходные — цены в отелях в будние дни в два раза ниже. Тоже самое и с билетами на шоу — лучше покупить их посреди недели. Питаться можно в недорогих ресторанах. Из бесплатных развлечений — фонтаны, зимние сады и кино под открытым небом.

Бали

Если вы хотите отправиться в экзотическую страну, но при этом не готовы выбрасывать деньги на ветер — отправляйтесь на Бали. Там можно легко найти виллу с бассейном и видом на потрясающие рисовые поля по цене 50 долларов в день. К тому же, спа-процедуры и транспорт на Бали стоят намного меньше, чем в других экзотических странах, а местная еда радует разнообразием и доступными ценами.

Камбоджа

Может быть билеты в Камбоджу не отличаются дешевизной, но как только вы попадете в эту страну, расходы будут минимальными. Транспорт и питание здесь стоят гроши. А проживание в международных сетевых отелях стоят здесь намного меньше, чем в других странах азиатского направления. Различные компании организовывают для туристов путешествия по реке Меконг с посещением прибрежных деревень. Во время такой поездки можно увидеть плавучие рынки, живописные рисовые поля и при желании пообщаться с буддийскими монахами. И все это по приемлемым ценам.

Канада

Канада — еще одно бюджетное направление. Если выбрать для путешествия север страны — можно существенно сэкономить. Здесь можно попробовать лучшие блюда французской кухни — устрицы и выпечку — по выгодным ценам, прогуляться по живописным улочкам и насладиться ночными парадами и гонками на каноэ во время зимнего фестиваля в январе и феврале. Если заранее купить авиабилеты, поездка будет стоить недорого.

Грузия

Грузия стала в последнее время привлекать множество путешественников. И неудивительно — этой стране есть, что предложить туристам: красивые пейзажи, уникальные культура и традиции, неповторимая местная кухня и гостеприимство. Кроме того, местные жители утверждают, что Грузия — родина вина (история виноделия насчитывает здесь около 8 тысяч лет). Ужин на двоих в грузинском ресторане будет стоить меньше 30 долларов. Идеальный вариант для путешественников, которые хотят сэкономить.