Растения из кошмаров, которые существуют на самом деле 

Кудзу

Родина Кудзу Япония, но встречается оно и в других странах Азии. Американцы опрометчиво решили использовать растение для борьбы с эрозией почвы и вырастили его в южных штатах. Лозы укоренились так прочно и стали распространяться с такой скоростью, что за несколько месяцев превратились в гораздо большую проблему, чем какая-то там эрозия. Кудзу вырастает до полуметра в день, душа на своем пути все встречное. Другие растения, здания, животных и человека, если он будет двигаться слишком медленно. Ботаники уже отчаялись найти действенный способ борьбы с лозой-душителем.

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Aspergillus fumigatus

Аспергилл представляет собой грибок, часто встречающийся на мертвых растениях и грудах компоста. При разрушении он выбрасывает в воздух свои споры, которые способны вызвать серьезные проблемы, попав в легкие. Чаще всего оперативное медицинское вмешательство помогает. Но иногда споры Aspergillus fumigatus вызывают почечную недостаточность, а в некоторых случаях и смерть.

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Агератина высочайшая

В Северной Америке растение известно под более говорящим названием — змеиный корень. Дело в том, что крупный домашний скот частенько набредает на поля, заросшие агератиной. Высокая концентрация токсина треметола не доставляет им никаких проблем, а вот мясо и молоко после такой трапезы становится для человека сильнейшим ядом.

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Бругмансия белоснежная

Проще говоря — дурман. Цветки Бругмансии содержат высокую долю скополамина, мощнейшего галлюциногена. Особо одаренные любители заглядывать в другие миры частенько получают там постоянное место жительства: вернуть психическое здоровье после скополамина ой как не просто.

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Белладонна

Атропин, скополамин и гиосциамин являются главным оружием белладонны против животных. Эти токсины оказывают ужасающее воздействие на центральную нервную систему. Взрослому человеку хватит всего трех ягод, чтобы уже никогда не вернуться из леса. Притом эффект проявляется не сразу. Известны случаи, при которых страдалец проводил до трех дней в мрачных галлюцинациях.