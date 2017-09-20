Почему не стоит делать денежные конкурсы на свадьбе 

ТАКИЕ КОНКУРСЫ УЖЕ НЕАКТУАЛЬНЫ

Сбор денег на мальчика и на девочку, выкуп туфельки невесты, покупка первого куска торта — все эти традиции потеряли свою актуальность. Эти конкурсы еще до недавнего времени проводили, подкрепляя приметами и суевериями относительно материального благополучия молодоженов.

Сейчас подход к организации свадьбы существенно изменился, и такие развлечения стали неуместны ни для больших и роскошных свадеб, ни для маленьких и уютных праздников в кругу самых близких. Выбор других веселых конкурсов огромен, поэтому будьте уверены — без денежных сборов гости точно не заскучают.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ ГОСТЕЙ В НЕЛОВКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Финансовые возможности у всех гостей разные, и кто-то попросту не может себе позволить дополнительные траты. Представьте, как неловко кому-то будет отказываться от денежных сборов, когда остальные участвуют. Скорее всего, гость будет вынужден потратиться на то, что не может себе позволить, из-за чего его бюджет сильно пострадает.

Подумайте и о других участниках конкурса, ведь чаще всего собирать деньги доверяют свидетелям или друзьям молодоженов. Вряд ли кому-то понравится бегать по залу в роли «попрошайки». Лучше выберите вместе с ведущим такие развлечения, которые не затрагивают финансовую сторону, чтобы все гости могли в них участвовать и при этом чувствовать себя комфортно.

ВЫ МОЖЕТЕ ОБИДЕТЬ ГОСТЕЙ

Свадьба — затратное мероприятие не только для пары, но и для гостей. Наряд, подарок, дорога, а в некоторых случаях и проживание делают ваш праздник недешевым мероприятием для всех приглашенных, и вынуждать их платить еще и на празднике попросту неэтично.

Проявите уважение к гостям и дайте им просто отдохнуть и повеселиться. А вытягивание денег — не самая удачная мысль, ведь гости и так уже пришли к вам не с пустыми руками.

Weddywood

ВЫ РИСКУЕТЕ СОЗДАТЬ КОНФЛИКТНУЮ СИТУАЦИЮ

В разгар свадебного вечера гости очень легко расстаются со своими купюрами. Но денежные конкурсы также легко могут обернуться конфликтной ситуацией.

Кому-то может не хватить карманных денег, чтобы купить кусок торта, кто-то решит, что сборы «на мальчика» выиграны несправедливо, а кто-то в паре может быть недоволен бесконтрольной растратой семейного бюджета.

Чтобы не испортить дружескую и веселую атмосферу, лучше не смешивать праздник с материальными вопросами.

ВЫ ИСПОРТИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О СВАДЬБЕ

Сбор денег с гостей во время свадебного вечера вполне можно назвать признаком дурного вкуса. Такая откровенная монетизация праздника смотрится очень пошло.

Создается впечатление, что молодожены пытаются возместить затраты на торжество с помощью кошельков гостей.

Если вы хотите оставить о свадьбе только приятные впечатления, не портьте их денежными сборами, даже если они маскируются под веселые конкурсы.