Хью Хефнер: playboy и мечтатель 

Потому что у Хефнера было нечто большее, чем бизнес-модель, у него была философия.

Удовольствия

Не много публичных персон в США могут похвастаться столь удачной пропагандой западного образа жизни. А ведь именно Хью Хефнер предложил читателю Playboy модель «стильного потребителя», в основе которой заложены символы материального преуспевания: безопасность, стабильность и удовлетворенность.

Как и предполагал Хефнер в 1953 году, на зов журнала откликнулись молодые, амбициозные и мобильные мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Теперь мы все живем в мире, придуманном Хью Хефнером 60 лет назад, где основными благами выступают: время, деньги и технологии.

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Юмор

Начав выпуск Playboy, Хью Хефнер решил не отказываться от карикатур, комиксов, розыгрышей и юмористических рассказов, любимых с детства. Продуманные шутки только способствовали закреплению влиятельности издания. Вроде той, где говорится, что «не одно поколение мужчин выросло, полагая, что у женщин посередине есть скрепки».

Известные личности

Ловкий ход позволил молодому издателю найти золотую середину: с одной стороны, лицом журнала являлись именитые музыканты, актеры и политики, с другой — голос издания звучал через тексты известных писателей, ученых и журналистов. Таким образом, популярные персонажи создали ажиотаж вокруг журнала и обеспечили интеллектуальный лоск, который помог воспринимать Playboy всерьез.

Умеренное бунтарство и приемлемый протест

Позиция журнала Playboy никогда не была радикальной, однако редакция всегда откликалась на перемены в обществе: борьба за гражданские права, контркультура, феминизм, антивоенное движение и прочее.

Тем не менее, в истории издания были моменты открытой провокации. Так, в 1955 году компания Хефнера подала иск на Почтовую службу, олицетворявшую в те годы цензуру, и выиграла дело. Результатом была не только компенсация в 100 тысяч долларов, но и федеральный запрет на вмешательство в редакционную политику.

Эротика и Девушка месяца

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Являясь своеобразным барометром общественных настроений, журнал Playboy уловил импульс сексуальной либерализации Соединенных Штатов. Даже кролик на логотипе Playboy был навеян эротическими рисунками художника Джорджа Петти, которые открыто публиковались. Как сказал когда-то сам Хью Хефнер, «фото красивой женщины — это нечто, чем мужчина должен уметь восхищаться в любом возрасте».

Рубрика «Девушка месяца» началась с фотографии обнаженной Мэрилин Монро. В этой публикации и были заложены элементы, которые имеют успех по сей день: привлекательная картинка и личный рассказ, демонстрирующий интерес героини к сексу.

Реклама

Рекламная политика изначально предполагала соблюдение имиджа Playboy, поэтому на страницах появлялись только высококачественные и дорогие товары. Кроме того, в СМИ класса New York Times и New Yorker размещались объявления, подчеркивающие публичный образ жизни Хью Хефнера как звезды издательского бизнеса. Следом началась мерчендайзинговая кампания с «кроличьим» логотипом, которая длится до сих пор. Сюда же можно отнести страницу в Twitter, где основатель Playboy откровенно рассказывал о бизнесе и личной жизни.

Не трудно понять, что Хью Хефнер являлся живым воплощением концепции Playboy. Мужчиной, который не только интерпретирует, но и символизирует Мечту в мировой культуре: создатель процветающей медиа-империи, владелец сети клубов, фирменных магазинов и особняка Playboy Mansion, появляющийся на публике исключительно в обществе красивых женщин.