Что обязательно должен знать о вас свадебный фотограф 

1. СПИСОК СНИМКОВ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ В СВАДЕБНОМ АЛЬБОМЕ

Обсудите заранее со своим фотографом снимки, которые вам с любимым хотелось бы обязательно видеть в свадебном альбоме. Это может быть кадр букета в момент его создания, особое место, где вы хотите сфотографироваться с женихом, обязательные снимки с родителями или с кем-то из гостей, какие-то интересные кадры с церемонии.

Поверьте, ваши пожелания могут быть не всегда очевидны, а фотограф не умеет читать мысли!

2. ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Меньше всего парам хочется обсуждать свою семью с посторонним человеком, но этот разговор необходим, чтобы избежать напряженных моментов во время групповой съемки. Возможно, две ваши подружки не очень симпатизируют друг другу или тетя жениха недолюбливает его друга.

Сообщите об этом фотографу заранее, чтобы он знал, кого не стоит ставить вместе на фото. Ведь вы же хотите, чтобы в этот день все гости чувствовали себя комфортно и на их лицах были только улыбки?

3. ДРЕСС-КОД СВАДЬБЫ

Вы хотите, чтобы ваш фотограф присутствовал на свадьбе в фоновом режиме и не привлекал к себе повышенное внимание? Сообщите ему пожелания по дресс-коду. Это поможет профессионалу заранее продумать свой гардероб, чтобы не выделяться среди остальных, а также чувствовать себя комфортно среди гостей, одетых в определенном стиле.

4. ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ

Вопрос еды включает в себя два аспекта. Во-первых, естественно, что во время банкета фотограф постарается запечатлеть всех гостей, но не каждый человек хочет, чтобы его фотографировали во время еды. Поэтому обговорите этот момент с фотографом заранее.

Во-вторых, следует решить вопрос, будет ли приготовлено место за столом для самого фотографа. Если да, то обычно он садится за стол одним из последних, поэтому нелишним будет предусмотреть для него перекус на время работы.

Если есть возможность, лучше отведите для фотографа (и других профессионалов, которые будут присутствовать на свадьбе полный день) отдельный стол или зону, где он сможет спокойно поесть и отдохнуть в тишине, чтобы потом с новыми силами окунуться в работу!

Weddywood

5. ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СЮРПРИЗЫ

Если у вас в день свадьбы запланирован специальный сюрприз для жениха, предупредите об этом фотографа. Важно запечатлеть неподдельные эмоции в этот момент, а значит, камера должна быть наготове. Возможно, придется даже использовать специальный штатив и освещение, и мастеру нужно будет все это подготовить заранее.