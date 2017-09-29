Лофт: стиль не для всех 

Павел Герасимов, дизайнер интерьера и соруководитель мастерской Geometrium разобрался, кому и зачем нужен такой интерьер.

История стиля

Местом рождения лофта считается Нью-Йорк, где в свое время в промышленных помещениях, благодаря низкой аренде, творческие люди всех профессий, вроде молодых художников, фотографов и проч. создавали мастерские и жилые пространства. Спустя какое-то время стиль стал популярен и лофты превратились в элитную недвижимость.

— Для семьи и детей

Очевидно, что для семьи с ребёнком стиль лофт покажется немного мрачноватым и неадекватным. Кирпичные, бетонные стены — это не совсем то, что принято считать уютом, во всяком случае, для детей.

+ Для холостяка

Для молодого человека лофт очень даже актуален и останется популярным ещё долгое время. Стиль в интерьере подстраивается под образ жизни хозяина недвижимости. Давайте представим молодого парня, активного жителя мегаполиса.

Как часто он проводит время дома? Скорее всего только спит, изредка устраивает встречи дома с друзьями, приглашает девушку, а всё остальное время он занят работой, развлечениями в городе, путешествиями.

+ Для молодой пары без детей

Таким людям также необязательно создавать «уютное семейное гнездышко». Они живут на полную катушку, берут от жизни максимум. Если вы узнали себя в предыдущих описаниях, читайте дальше.

Помещения для лофта

В идеале, для лофта подходят промышленные помещения или квартиры с огромными потолками и окнами. Но если у вас небольшая квартирка в мегаполисе, это вовсе не значит, что лофт в ней не организовать.

В небольших студиях, площадью от 30 до 50 кв. м вполне реально сделать интересное лофт-пространство. Только это уже не будет лофт в чистом виде, это же не промышленное помещение! Это будет интерьер с элементами лофта. Но какая разница, главное, чтобы интерьер вам нравился. Важное правило

Одно из важных правил стиля лофт — открытое пространство. Минимум перегородок, опенспейс — это то, что действительно поможет сделать интерьер, но не только.

4living.ru

Функциональность и планировка

Прежде, чем приступать к оформлению интерьера и подбору отделочных материалов, стоит серьёзно подумать о комфорте. Представьте, чем вы будете заниматься в интерьере, распишите свой ежедневный распорядок дня, и, исходя из этого, придумайте план расстановки мебели. Самое важное на данном этапе — убрать всё лишнее.

Например, вместо стола поставьте барную стойку, за которой можно быстро позавтракать или выпить кофе. Подумайте, как вы обычно проводите время с друзьями. Например, где и как вы будете курить кальян (если курите кальян), нужна ли вам большая кухня, готовите ли вы сами, и как часто…

Если не готовите вовсе, отказываться от неё тоже не стоит, возможно вы с друзьями или девушкой захотите приготовить что-то вкусненькое. Интерьер нужно делать удобным, функциональным.

Выбор дизайнера для стиля лофт

Можно заняться дизайном самостоятельно, но проще обратиться к профессионалу. Для того, чтобы выбрать дизайнера для своего будущего лофта, тщательно изучите рынок, не торопитесь. Смотрите проекты, главное, чтобы в портфолио дизайнера был не один реализованный проект в стиле лофт.

Дизайнер должен дать вам чёткую ориентацию по поводу материалов, а также определить сроки и стоимость реализации ваших идей.

Поинтересуйтесь, как были реализованы проекты в портфолио дизайнера в этом стиле, с какими проблемами он сталкивался и как их решал. Как правило, именно эти вопросы дают понять компетентность дизайнера.

Выбор дизайнера — тема отдельная тема, Но главное, вам должно быть комфортно с дизайнером, вы должны понимать друг друга и говорить на одном языке.