Ещё
Цветы и травы, пригодные для еды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цветы и травы, пригодные для еды 

Don't Panic 13 сентября 2017
Фото: Don't Panic

Зима не выглядит подходящим временем, когда можно питаться съедобными растениями. Однако если земля в вашей местности не сильно промерзла, вы можете отрыть большое количество трав и цветов, пригодных в пищу, что будет явно не лишним в условиях выживания.

Разумеется, питаться ими не то же самое, что есть кашу с маслом, но в холодное время лучше хотя бы какие-то калории, чем никаких. За редкими исключениям эти растения имеют даже вполне приятный вкус.

Узнать, где есть хорошая еда, можно, зная условия местности. В районе с повышенной влажностью большинство растений будет под солнцем, в засушливом районе — около воды.

Дикий лук

Дикий лук распространен в местах, где часто косят траву. Зимой найти его можно в солнечных местах на открытых участках земли. Лук очень нежный, некоторые его виды по вкусу ближе к чесноку, другие — к шнитт-луку.

Его можно собирать и использовать в пищу, но все же стоит вглядываться в то, что вы срываете, чтобы не набрать все, что хотя бы отдаленно похоже на лук.

Одуванчик лекарственный

Найти одуванчик сможет даже ребенок. Это молодое зеленое растение с большими лепестками посередине на деле является съедобным. Самое вкусное в нем — это цветки.

Их нужно сорвать со стеблей и отщипнуть зеленый стебель пальцами так, чтобы не осталось белого сока, потому что он горьковат. Будучи сладкими и довольно сочными, эти дикие цветки в наших широтах растут в изобилии.

Кислица обыкновенная

У кислицы приятный освежающий вкус с небольшой кислинкой. Как правило, цветки кислицы желтые, но порой можно встретить и розоватые. Есть стоит стебель, потому как цветки и листья довольно горькие.

Это растение можно найти не только на лугах и полях, но и в дикой природе. Кислица содержит высокий уровень щавелевой кислоты, которая вполне съедобна, но в больших количествах может привести к расстройству пищеварения и желудка.

Don't Panic

Яснотка стеблеобъемлющая

Еще одно пригодное в пищу растение. На этот раз с нежным вкусом мяты. Так же, как и с кислицей, стоит отрывать цветки, чтобы не есть стебли. Это растение стелется ковром в начале года, а затем на этих местах очень часто вырастает кислица.

Глухая крапива

О съедобности этого растения из семейства яснотковых (как, собственно, и яснотка), пожалуй, знает каждый второй. Употреблять в пищу крапиву можно так же, как и яснотку. И она так же укрывают ковром землю, особенно весной.

Подорожник

Практически все виды подорожника похожи между собой, да и растет он почти во всех регионах. Выглядит он довольно просто — розетка состоит из темно-зеленых листьев, овальной, яйцевидной или ланцетной формы.

Используется подорожник не только в народной медицине, но и в качестве еды. Молодые листья подорожника имеют солоноватый привкус. В кулинарии их иногда даже добавляют в банки с соленьями.

Осот

С листьями осота нужно быть достаточно осторожным, как и с листьями одуванчика, чтобы избежать попадания в рот горького сока.

Желтые цветки этого растения похожи на цветки одуванчика, но осот вкуснее, хотя и готовится так же, как и одуванчик. У осота прямой стебель и выглядит он как чертополох.

Кресс-салат

Это одно из диких растений из семейства крестоцветных, которое растет в городах. Будучи молодым, кресс-салат имеет нежные листья со вкусом горчицы. Когда растение становится старше, его можно использовать как листья горчицы.

Don't Panic

Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение