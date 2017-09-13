Цветы и травы, пригодные для еды 

Зима не выглядит подходящим временем, когда можно питаться съедобными растениями. Однако если земля в вашей местности не сильно промерзла, вы можете отрыть большое количество трав и цветов, пригодных в пищу, что будет явно не лишним в условиях выживания.

Разумеется, питаться ими не то же самое, что есть кашу с маслом, но в холодное время лучше хотя бы какие-то калории, чем никаких. За редкими исключениям эти растения имеют даже вполне приятный вкус.

Узнать, где есть хорошая еда, можно, зная условия местности. В районе с повышенной влажностью большинство растений будет под солнцем, в засушливом районе — около воды.

Дикий лук

Дикий лук распространен в местах, где часто косят траву. Зимой найти его можно в солнечных местах на открытых участках земли. Лук очень нежный, некоторые его виды по вкусу ближе к чесноку, другие — к шнитт-луку.

Его можно собирать и использовать в пищу, но все же стоит вглядываться в то, что вы срываете, чтобы не набрать все, что хотя бы отдаленно похоже на лук.

Одуванчик лекарственный

Найти одуванчик сможет даже ребенок. Это молодое зеленое растение с большими лепестками посередине на деле является съедобным. Самое вкусное в нем — это цветки.

Их нужно сорвать со стеблей и отщипнуть зеленый стебель пальцами так, чтобы не осталось белого сока, потому что он горьковат. Будучи сладкими и довольно сочными, эти дикие цветки в наших широтах растут в изобилии.

Кислица обыкновенная

У кислицы приятный освежающий вкус с небольшой кислинкой. Как правило, цветки кислицы желтые, но порой можно встретить и розоватые. Есть стоит стебель, потому как цветки и листья довольно горькие.

Это растение можно найти не только на лугах и полях, но и в дикой природе. Кислица содержит высокий уровень щавелевой кислоты, которая вполне съедобна, но в больших количествах может привести к расстройству пищеварения и желудка.

Don't Panic

Яснотка стеблеобъемлющая

Еще одно пригодное в пищу растение. На этот раз с нежным вкусом мяты. Так же, как и с кислицей, стоит отрывать цветки, чтобы не есть стебли. Это растение стелется ковром в начале года, а затем на этих местах очень часто вырастает кислица.

Глухая крапива

О съедобности этого растения из семейства яснотковых (как, собственно, и яснотка), пожалуй, знает каждый второй. Употреблять в пищу крапиву можно так же, как и яснотку. И она так же укрывают ковром землю, особенно весной.

Подорожник

Практически все виды подорожника похожи между собой, да и растет он почти во всех регионах. Выглядит он довольно просто — розетка состоит из темно-зеленых листьев, овальной, яйцевидной или ланцетной формы.

Используется подорожник не только в народной медицине, но и в качестве еды. Молодые листья подорожника имеют солоноватый привкус. В кулинарии их иногда даже добавляют в банки с соленьями.

Осот

С листьями осота нужно быть достаточно осторожным, как и с листьями одуванчика, чтобы избежать попадания в рот горького сока.

Желтые цветки этого растения похожи на цветки одуванчика, но осот вкуснее, хотя и готовится так же, как и одуванчик. У осота прямой стебель и выглядит он как чертополох.

Кресс-салат

Это одно из диких растений из семейства крестоцветных, которое растет в городах. Будучи молодым, кресс-салат имеет нежные листья со вкусом горчицы. Когда растение становится старше, его можно использовать как листья горчицы.