Свадьба: что не стоит публиковать в соцсетях? 

Абсолютно все детали свадьбы

Не все твои друзья из соцсетей будут присутствовать на свадьбе. Конечно, им будет интересно увидеть фотографии с твоего праздника, но в умеренном количестве. Не превращай свадебные посты в спам, который засоряет чужую новостную ленту.

Если тебе хочется поделиться каждым снимком со свадьбы, сделай их доступными только для определенного круга людей, которые горят желанием узнать все подробности.

Негативные посты

Все негативные детали свадьбы и ее подготовки лучше оставить при себе. Переживания, проблемы, конфликты и другие стрессовые ситуации — эти моменты слишком личные, чтобы выставлять их напоказ. Делись только тем, что будет приятно вспомнить самой, и не давай другим повод для сплетен.

Подарки

Каким бы потрясающим ни был свадебный подарок, не нужно рассказывать о нем в соцсетях. При виде таких постов другие гости могут подумать, что их подарки были недостаточно хороши для тебя. Сотни лайков не стоят того, чтобы обидеть своих друзей и родных.

Вместо этого опубликуй пост с благодарностью для всех, кто был рядом в день свадьбы, и отправь гостям открытки с теплыми словами. У тебя наверняка есть что сказать каждому из них лично, без посторонних глаз.

Стоимость свадьбы

Не нужно рассказывать всем, сколько стоила твоя свадьба. Посты о космических суммах, которые ты потратила на подрядчиков, платье или торт, будут выглядеть как хвастовство.

А каково будет гостям узнать, что тебе пришлось работать без выходных весь год, чтобы оплатить присутствие каждого из них на свадьбе? Денежные вопросы всегда щекотливы, поэтому обсуждать их лучше только в кругу семьи.

Weddywood

Свадьба не состоялась

Разрыв отношений, отмена свадьбы — это очень личная и сложная ситуация, о которой стоит знать только близкому кругу родных и друзей. Рассказав в соцсетях о том, что твоя помолвка расторглась, ты лишь дашь людям повод обсудить твои проблемы.

В такой и без того стрессовой ситуации чужие сплетни и вопросы будут явно лишними, поэтому доверь свои эмоции и переживания только тем, кто действительно тебя поддержит.