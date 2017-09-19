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Выбор цвета свадьбы: 6 советов
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Выбор цвета свадьбы: 6 советов 

Weddywood 19 сентября 2017
Фото: Weddywood

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ

Вы решили, что ваша свадьба будет оформлена в благородных бордовых тонах, а после этого арендовали торжественный белоснежный зал с большими окнами? Вряд ли вам удастся без существенных финансовых вложений создать в нем необходимую темную палитру.

Гораздо проще сначала найти подходящую площадку, а затем выбирать цвета оформления, которые будут ее дополнять.

Если вы хотите светлую палитру, то выбирайте классические рестораны и банкетные залы, если мечтаете о темной гамме — вам подойдут помещения, оформленные в более насыщенных цветах, например, лофты или уютные кафе. Не пытайтесь изменить интерьер под свой цвет свадьбы — это либо будет слишком затратно, либо не получится вовсе.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С НАСТРОЕНИЕМ И СТИЛЕМ СВАДЬБЫ

Выбранный цвет может существенно повлиять на общий тон и настроение свадьбы, поэтому обдумайте их заранее. Например, насыщенные изумрудные и черные тона могут смотреться очень благородно, но вряд ли подойдут для классической романтической свадьбы в саду.

Слишком яркая палитра может смотреться неуместно на свадьбе в стиле урбан. Важно, чтобы цветовая палитра гармонировала с общей стилистикой свадьбы, иначе вам не удастся создать цельную картинку.

НЕ ЗАБУДЬТЕ О НЕЙТРАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ

Мы согласны, что яркие свадьбы — это весело! Но не переусердствуйте с цветом. Помните, что базовый оттенок обязательно должен быть нейтральным. Хороший способ вовлечения его в декор — использование в качестве своеобразного «холста», на который потом наносятся цветные мазки. Пусть это будут самые большие детали, такие как скатерти на столах или драпировка зала.

Weddywood

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ PANTONE

Pantone — это коллекция пронумерованных цветов, напечатанных в специальных каталогах. Такая система широко используется в полиграфии, но может пригодиться и вам.

Например, если в качестве основного цвета вы выбрали достаточно редкий оттенок, при помощи Pantone его удобно демонстрировать подрядчикам. Так вы сможете избежать путаницы и скорее объяснить, чего хотите.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТЕКСТУРЕ И ОСВЕЩЕНИИ

Цвет — это не единственный элемент, который определяет общий вид свадьбы. Огромную роль играют также текстура и освещение. От них в значительной степени зависит, как будет выглядеть выбранный цвет: он может казаться мягче, глубже и даже романтичнее.

Убедитесь, что выбранная палитра будет хорошо смотреться как при естественном освещении днем, так и при искусственном вечером.

ОГРАНИЧЬТЕ ВЫБОР ЦВЕТОВ

Чтобы оформление выглядело гармонично, используйте не более четырех цветов, базовый из которых — пастельный. Можно выбирать похожие цвета или, наоборот, сделать ставку на контраст. А если хочется большего разнообразия и глубины — добавить несколько оттенков одного цвета или составить богатую палитру из близких оттенков.

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