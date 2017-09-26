Звезды, которые выбрали в спутники жизни обычных людей 

Если вы актер, а вокруг много соблазнительных актрис и моделей, странным выбором выглядит жена-официантка или девушка-консультант из юридической фирмы. Тем не менее такой матримониальный расклад довольно часто встречается в среде голливудских звезд. Видимо, пресыщенность легко доступными девушками играет свою роль. Хочется чего-то простого и понятного. Та же ситуация и со знаменитыми девушками. Они просто не верят коллегам-актерам и стараются заключить крепкий надежный брак с кем-то очень далеким от Голливуда.

Метт Деймон и Лучия Баррозо

Метт встретил свою судьбу в баре на Майами-Бич в 2003 году. Там он скрывался от папарацци и случайно столкнулся с Лучией, которая работала там барменом. Два года спустя актер подарил возлюбленной элегантное платиновое кольцо, которое она не снимает по сей день.

Джозеф Гордон-Левитт и Таша МакКолей

Жена Джозефа — руководитель в одной из компаний в Силиконовой долине. Она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и, видимо, этим покорила актера. Между тем она умна и знает три языка.

Патрик Демпси и Джулиэн Финк

Когда Патрик встретил Джулиэн, она была простым парикмахером. Но это, похоже, была настоящая любовь, потому что ради нее он бросил свою тогдашнюю жену. Сейчас Финк всемирно известный визажист.

Риз Уизерспун и Джим Тот

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Риз можно понять, она устала от брака с популярным некогда актером Райаном Филиппом. Отдушиной стали ее отношения с Джимом, которому повезло оказаться с Риз в одном баре и избавить от домогательств своего пьяного друга. Тогда нынешний муж Уизерспун был практически никем, а сейчас представляет актрису как агент.

Тоби Магуайер и Дженнифер Мейер

Дженнифер — обычный дизайнер, хотя ее отец и работал директором Universal Studios. Встретились Тоби и его нынешняя жена случайно, а теперь у них двое детей.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Эта пара живет в браке почти сорок лет и считается самой прочной в Голливуде. Может быть, причина тому — профессия Гаммера, совершенно не связанная с кино. Он скульптор, а познакомил их брат Мерил.

Элизабет Бенкс и Макс Хендельман

Спортивный журналист Хендельман встретил свою знаменитую жену, еще когда она была никому не известна. Но поженились они уже в лучах ее славы через десять лет. Бенкс не жалеет о том, что ее муж имеет обычную профессию.

Энн Хетэуэй и Адам Шульман

Энн в мгновение ока стала очень популярной актрисой. За короткий срок ей достались роли в лучших фильмах десятилетия. Именно поэтому всех удивил ее брак с мало кому известным актером Адамом Шульманом. После брака Адам остался обычным человеком, не воспользовавшись связями Энн.

Джордж Клуни и Амаль Клуни

Избранница вечного холостяка Клуни — всего лишь лондонский юрист, хотя и добившийся больших успехов в карьере. Она, например, адвокат Юлии Тимошенко и Джуллиана Ассанджа. Еще и поэтому сложно было предсказать женитьбу этих двух таких разных людей.