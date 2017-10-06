Как правильно путешествовать по странам Балтии 

Не ехать маршрутом Таллин — Рига — Вильнюс за один раз

Несколько дней просто ходить по Старым городам трех столиц, пить, есть, глазеть и тратить деньги, а потом сказать: да был я в этой Прибалтике, все одинаковое. Хотя все три города своеобразные и очень разные, понять это можно, лишь приезжая в каждый по отдельности.

За поездку по трем столицам вы запомните какие-то отрывки, но все слипнется в один комок соборов, башен, еды и выпивки. А при этом у каждого города есть свое лицо и свои необычные места, которые вы, скорее всего, не увидите.

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Просто потому что, формат «три (пять, семь) дней — три города» не подразумевает ничего, кроме бесконечной гонки и прогулок в Старом городе вместе с британскими любителями дешево слетать на мальчишники и упиться, старичками и туристами с паромов.

Совет: Пусть вас не вводят в заблуждение размеры стран — каждую лучше всего смотреть по отдельности. Поэтому не стремитесь объехать все за отведенное отпускное время

Но если все-таки поехали, не проводите все время в Старом городе

Как уже было сказано, у каждого города есть свое лицо и свои места силы: в Таллине это район Теллискиви (Telliskivi), который находится за пределами Старого города.

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В Риге, например, лучшие бары никогда не находились в черте Старого города: просто отправляйтесь гулять по улице Кришьяня Барона и сворачивайте на небольшие улицы. Именно там будут самые интересные места и заведения, такие как любимый бар редакции — Taka или самая актуальная танцплощадка города — Piens.

В Старом же городе — усредненные развлечения, типичные бары и рестораны, которых много в любых городах Восточной и Северной Европы от Кракова до Стокгольма. Не за этим вы едете смотреть страну.

Совет: Если вы знаете, что в Старом городе жизни нет, то и нужды снимать там жилье тоже нет. Ищите квартиры на Airbnb или отели рядом с местами силы: сэкономите и время, и деньги.

Perito Burrito

Не задерживаться в городах

В городах вы не посмотрите страну, поэтому обязательно спланируйте посещение альтернативных или загородных достопримечательностей.

— Из Таллина можно легко съездить посмотреть карьер в Румму (там до сих пор есть где пролезть, не пугайтесь забора), а дальше отправиться на остров Сааремаа, где достопримечательностей едва ли не больше, чем во всей Эстонии.

— Из Риги обязательно стоит съездить в Ирбене — город-призрак с огромным радиолокатором, переночевать на мысе Колка, посмотреть приморские Вентспилс и Лиепаю. А кто вообще знает о существовании арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе? Знаменитый художник родился именно в этом городе.

— Из Вильнюса обязательно стоит съездить на Гору Крестов, посетить ландшафтный парк Europos Parkas — аналог российского Никола-Ленивца, осмотреть Клайпеду и перейти границу с Россией на Куршской косе.

Во всех трех странах много возможностей для разнообразного туризма: альтернативные достопримечательности, экофермы и национальные парки — планируйте маршрут таким образом, чтобы побыть в столицах один-два дня, ознакомиться с основными местами и культурной жизнью, а дальше выезжайте вглубь!

Страны изобилуют крафтовыми семейными производствами всего на свете, от сыра до янтаря. В Латвии ежегодно проходит ярмарка, на которой можно купить не просто вручную сделанные вещи, а современные и красивые аксессуары и одежду. Такими вещами приятно пользоваться не из-за их крафтовости, а просто потому что они удобные и красивые.

Но если все-таки задержались, обязательно выезжайте за город хотя бы в один из дней

Если уже поздно и вы остаетесь каждой из столиц на три дня, то не печальтесь: вокруг каждого из городов множество интересных мест:

— около Вильнюса — красивый Тракайский замок;

— из Риги непременно надо поехать в Юрмалу или Кемери;

— из Таллина отправляйтесь в национальный парк «Лаахема».

Perito Burrito

Кстати, локации из предыдущего абзаца применимы и к этому: это Прибалтика, и до любого места в пределах одной страны можно съездить туда-обратно!

Главное — не лениться и планировать. Вполне можно арендовать машину на один-два дня или найди водителя с помощью BlaBlaCar, воспользоваться автобусами Lux Express, а может, и вовсе махнуть автостопом.

Летом Эстонию наводняют дружелюбные финны, а Латвию с Литвой — поляки и немцы (и менее опасливые туристы на российских автомобилях).

Больше времени потратить на поиск

Не все хорошие гостиницы, кемпинги и гестхаусы есть на привычных сайтах бронирования. Например, любимейший в редакции кемпинг Saulesmājas с домиками-бочками на мысе Колка (еще одна шикарная латышская локация — место встречи волн Балтийского моря и Рижского залива) появился на booking.com только в мае этого года!

Или еще один отличный вариант — глемпинг Klaukas в районе Сигулды и национального парка Гауя. И это только то, что на поверхности — таких мест десятки, но придется хорошенько готовиться и поискать.

Не забывать, что это уже давно разные страны

Если в головах старшего поколения это до сих пор однородная Прибалтика, то современному путешественнику бросаются в глаза разительные отличия: Эстония и особенно Таллин — полноценная Северная Европа, Литва тяготеет к Польше, а Латвия до сих пор на неопределившемся перепутье, но с европейскими чертами.

При этом в каждой из этих стран сохранились уникальные самобытные места и культурные особенности. Понимание этого простого факта поможет по-другому взглянуть на эти соседские страны и выбрать для полноценного путешествия ту, которая ближе по духу!