У нашего летнего путешествия был концепт — посмотреть нудистские кемпинги Европы. В России даже обычных кемпингов практически нет, с обнаженными пляжами сложности, а тут вроде все есть — интересно

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Франция

Французский Кап-д’Агд значится в путеводителях как самый известный FKK-кемпинг страны. И это не просто закуточек для палаток и домиков, а целый small town. Въезд-выезд по пропускам, свой/чужой маркируется браслетами. На всю эту фигню, кстати, закладывайте минимум полчаса.

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Если вы приезжаете в Кап-д’Агд посмотреть на юные нагие тела, то вы не по адресу: средний возраст — вполне пенсионный. Визуальная составляющая, уж простите за эйджизм и что-то там еще, иногда страдает. Но зато какие сдвиги происходят в голове!

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Когда ты смотришь со спины и думаешь, какая прекрасная фигура у девушки, а потом понимаешь, что она в два раза старше тебя. И по-прежнему офигенная. Офигенная! Увидит твой взгляд, улыбнется, обнимет своего статного мужчину, и они дальше пойдут вдоль воды, смеясь и пританцовывая в закатном свете.

Кап-д’Агд — место французское и, подтверждая все стереотипы о местных, содержит мощный сексуальный компонент. Там единственный раз в жизни мы наткнулись в баре на табличку «please no sex». И несколько раз видели пары, занимающиеся сексом на пляже.

Никого вокруг это не парило. Всегда находился кто-то, с удовольствием наблюдающий за процессом, но очень спокойно. Сам сначала изумляешься, а потом принимаешь — правила и возможности места, людям хорошо, тебе не мешает. Если мешает, всегда можно отойти в другую пляжную зону, деление по степени раскрепощенности присутствует.

Совсем странно становится вечером. Идя к палатке, встречаешь принарядившихся в блестящие цепочки, суперкороткие платья и адские каблучища женщин, часто со спутниками. И все они сосредоточенно движутся по направлению к… Куда можно идти среди палаток, по песку, на лабутенах, прости господи? Ба… И ты много не знаешь о Кап-д’Агде.

Важная европейская черта — свобода делать и не делать. Если ты пришел в бар с танцами и стриптизом на стойке, ты волен смотреть куда хочешь или тихонько накидываться в углу. Твоя свобода никому не мешает, если ты не конфликтуешь с соседями.

Общее ощущение от места: раскрепощенность и внутренняя расслабленность. И водичка хорошая. В этом году море случилось прохладным, но все равно классное.

Perito Burrito

Кемпинг оборудован, опрятен, аккуратен, но не слишком уютен. Общего пространства типа кухни-столовой нет, готовишь у себя на площадке на своей горелке или не паришься и просто покупаешь еду. Но лучше не в барах, а в лавочках посреди деревни.

Выход на пляж не круглосуточный, последние ворота закрываются около полуночи, кажется, и отпираются уже утром. Но это и плюс — никакой опасности даже теоретически.

Цены в барах адекватные, не выше общефранцузских. Коктейли мешают хорошие, мороженое вкусное. Детей почти нет. Зонтики и шезлонги платно.

Длина натуристской части пляжа — около двух километров. На «текстильной» стороне можно даже попользовать акваланг, парашют и какие-то бассейн-комплексы, но мы туда не выбирались.

Пропуск в Кап-д’Агд стоит 10 евро, размещение со своей палаткой — от 22 до 45 евро (зависит от сезона, дороже всего с 22 июля по 18 августа).

Можно ходить на пляж и из других кемпингов и домиков, вход от 9 до 17 евро. Самый дешевый стационарный автодомик на двоих — от 28 до 65 евро (заканчиваются стремительно).

Шале на шесть человек — от 85 до 183 евро. Вариантов много, но все недешевые.

Италия

После французских открытий последовали итальянские каникулы: Camping Classe FKK — Лидо-ди-Данте. Смуглые, эротически привлекательные, с взрывоопасным характером, гедонистически настроенные итальянцы — католики, и с нудистскими курортами все сложно. На Адриатическом побережье целый один (!), недалеко от Равенны.

Въезжаешь в FKK, но сначала — нормальный кемпинг, для «текстильных». Девочка на ресепшене долго удостоверяется, что ты реально хочешь туда, где все «no clothes all day». «Yes», — говоришь ты, именно, да, я понял, точно понял, да. Катишь на машине через «цивильную» часть и упираешься в черные ворота. И если нажать кнопочку, попадешь в свою ню-зону.

Масштабы кемпинга скромные, облик — тоже. Если ты с палаткой, то четкого зонирования нет. В «палаточной» части травка, сосны, есть шанс встать так, чтобы утром не сжариться.

Кафе работает чисто по-итальянски: пару часов утром, а потом только вечером, причем с утра ты можешь закинуться исключительно кофе с орешками, карбонара — не раньше ланча. Зато есть небольшой всегда открытый бассейн.

Пляж песчаный, чистый, очень уютный. Море долго мельчит, идеально для маленьких или тех, кто только учится плавать.

Perito Burrito

Красивых дев и юношей сильно больше, чем в Кап-д’Агде, есть кем любоваться. Атмосфера абсолютного спокойствия и дружелюбия.

В целом Лидо-ди-Данте оказался приятным местом, но только если вы умеете сами себя развлекать. Народ в кемпинге очень взрослый и не тусовый: что придумаешь — то и будет.

Тепло, комфорт, нежная лень, совсем без лоска и пафоса, дивное умиротворение. Неподалеку есть супермаркеты и, конечно, Равенна, если любите мозаики и небольшие итальянские города — самое оно.

Хорватия

Завершили ню-трип Хорватией и Валалтой. Валалта, кажется, самый известный в мире FKK-курорт. Расположенный возле Ровиня, огромный и суперкомфортный, он собирает гостей со всего мира. Австралийцы, немцы (куда же без них), французы, русские, чехи, датчане.

Натуристский комплекс с местами под палатки, бунгало, магазинами, огромным бесплатным бассейном с морской водой, кафе, спортплощадкой и прочим.

Валалта — самое семейное место: есть и беснующиеся подростки, и степенные гранд-дамы, и бодрые пары в самом расцвете сил, и мелочь пузатая. Все суперприветливые и лучатся радостью. Кажется, что находишься в зоне аккумуляции отличного настроения.

Море чистейшее, закаты изумительные, рассветы дивные.

Изначально для пляжа выбрано странное место. Песчаных отмелей парочка, остальное — камень и острые рифы с крутыми обрывами.

Но зайки-устроители гуманизировали все плиткой в цвет камня, обустроили косы, спустили металлические лестницы в воду, накидали плавучих деревянных понтонов и крупногабаритных водных аттракционов-лазилок — «все для тебя, чтобы ты улыбалась». Отдельно трогает всеохватное количество лежаков и зонтиков.

На романтически-приключенческий лад настраивает марина с яхтами. На яхты можно напроситься в гости, а вот каяк или байдарку — арендовать.

Если вы хотите бурной ночной жизни и вы не ханжа — вам в Кап-д’Агд; если вам хочется именно в Италию, то и выбора нет; а если желаете спокойный комфортный отдых с идеальным морем и обилием социально одобряемых развлечений — отправляйтесь в Валалту.