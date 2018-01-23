Путешествие выходного дня

Запущенный ОАО «РЖД» экспресс «Москва — Ярославль» позволяет увидеть сразу несколько городов всемирно известного туристического маршрута Золотое кольцо России. Первую остановку экспресс делает в Сергиевом Посаде, вторую — в Ростове. В результате весь маршрут преодолевается за 3 ч 18 мин. Это на час-полтора быстрее, чем на любом проходящем поезде дальнего следования.

Экспресс отправляется из Москвы три раза в день: в 7:35, в 14:45, в 19:05. Обратно из Ярославля на экспрессе можно уехать также трижды в день: в 7:00, в 13:52, в 19:33.

Итак, едем!

День первый: Ростов Великий

Поскольку в Сергиев Посад можно легко попасть на пригородной электричке, советуем первый раз сойти с экспресса не в этом городе, а в Ростове.

Если выехать из Москвы в пятницу утром, то в 10:09 вы уже будете в Ростове. Этот город почти на триста лет старше Москвы. Он был основан в 862 году на берегу озера Неро. С 1207 года почти 270 лет город был центром Ростовского княжества. Сейчас здесь находится 326 памятников культуры, более ста из которых — памятники государственного значения. Можно увидеть постройки в стиле барокко, псевдоготики и русского классицизма.

От вокзала до исторического центра города можно дойти пешком. Исторический центр города — это, прежде всего, архитектурный комплекс Ростовского кремля. В него входит 18 архитектурных памятников. В 2013 году ансамбль Ростовского кремля вошёл в десятку финалистов — символов России в общенациональном конкурсе «Россия — 10».

На Соборной площади при кафедральном Успенском соборе (которому уже более 500 лет) построена уникальная звонница с пятнадцатью огромными колоколами весом в несколько тысяч пудов. По всей своей высоте от земли до колоколов звонница состоит из сплошных пустот, поэтому является отличным резонатором. Резонирующий эффект усиливается от близости с открытым пространством озера Неро. Звон ростовских колоколов звучит в нескольких фильмах, в том числе в кинолентах «Братья Карамазовы» и «Война и мир».

В Ростовском кремле снимали сцены из знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Именно Ростовский кремль в историческом сериале «Раскол» (канал «Культура») сыграл роль Московского Кремля. Кроме того, в Ростове проходили съёмки около 30 кинофильмов.

Вы путешествуете с детьми? Им обязательно понравится музей «Царевна-лягушка», расположенный неподалёку от кремля, где собрано более 2000 лягушачьих фигурок в различных жанрах.

Озеро Неро имеет очень илистые берега, что создаёт особый микроклимат, идеальный для выращивания лука. Когда-то ростовский лук славился на всю Россию. Сейчас в городе есть музей «Лукова слобода». При нём находится ресторанчик, где можно заказать луковый суп, пироги с луком и даже луковый мармелад.

Из русских народных промыслов мировую известность получила ростовская финифть. В городе открыт музей при фабрике финифти, там же находится и магазин финифти. В музее можно увидеть изделия ХVIII века. Также в Ростове действует мастерская чёрнолощеной керамики (народный промысел ХVI века). И то, и другое — традиционные ростовские сувениры.

Важно!

Путешествуя на поездах дальнего следования, вы можете сделать одну остановку сроком не более 10 суток, а затем продолжить свой путь по маршруту с тем же билетом. Обратите внимание: чтобы воспользоваться данной услугой, ваш билет должен быть обычным (полученным в кассе), а не электронным.

Для этого:

— сойдя с поезда, прямиком отправляйтесь в билетную кассу, чтобы вам на билете поставили отметку об остановке. Это можно сделать в течение 3 часов с момента высадки с поезда;

— здесь же вы можете переоформить свой билет на другой поезд по тому же маршруту — помните, что на остановку даётся не более 10 суток;

— при переоформлении билета придётся оплатить стоимость плацкарты и сервисный сбор, однако эта сумма значительно ниже покупки нового билета.

Другой вариант: изначально приобрести отдельные билеты. В нашем случае это билеты Москва — Ростов и Ростов — Ярославль.

День второй: Ярославль

В Ростове сесть на экспресс «Москва — Ярославль» можно в 10:10 (прибытие в 10:53), 17:20 (прибытие в 18:03), 21:42 (прибытие в 22:23). Ярославль младше Ростова Великого — он основан в 1010 году. В ХVII веке Ярославль считался вторым по значению городом на Руси (после Москвы).

Даже тем, кто ни разу ещё не был в этом областном центре, он знаком: городские виды запечатлены на купюре в 1000 рублей. Исторический центр Ярославля включает 140 памятников архитектуры всех направлений (начиная с ХVI века) и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В центре находится «Нулевой километр Золотого кольца» — это чугунная колонна с указателями направлений на все города данного туристического маршрута. Указатель старинный и был найден несколько лет назад во время строительных работ.

Ярославский кремль был заложен Ярославом Мудрым на берегу Волги, у мыса Стрелка — там, где сливаются Волга и Которосль. Сейчас на Стрелке находится городской парк и памятник 1000-летию Ярославля. Неподалёку — построенная в 1840 году беседка Некрасова, один из символов города. Отсюда открывается живописный вид на Волгу и Волжскую набережную.

В городе находится старейший театр нашей страны — Ярославский академический театр драмы им. Фёдора Волкова. С мая по сентябрь работает детская железная дорога протяжённостью 3,5 км. От обычной она отличается тем, что весь персонал (машинисты, кассиры, диспетчеры и т.д.) — это школьники. В городе есть Театр кукол, зоопарк, планетарий, много музеев. Неподалёку от центра расположен музей «Мой любимый мишка». Здесь собрано множество экспонатов — символов Ярославля. Также в городе есть несколько памятников медведю.

День третий: Кострома

От Ярославля до соседнего областного центра — Костромы — можно доехать на электричке. В пути — чуть больше двух часов. Этот город на реках Волга и Кострома был основан в 1152 году. К середине ХVII веке Кострома становится третьим по значению городом в России (после Москвы и Ярославля).

В 1781 году Екатерина II утвердила генеральный план застройки Костромы. Согласно нему все улицы в центре располагались радиально от центральной Сусанинской площади (здесь установлен памятник уроженцу Костромы Ивану Сусанину). Поэтому город в плане имеет вид гигантского веера.

Одними из символов Костромы являются классицистическое здание бывшей гауптвахты и пожарной каланчи (начало ХIХ века) в центре города и расположенные там же изящные помещения Торговых рядов (конец ХVIII века) длиной в несколько кварталов.

В Костроме проходили съёмки примерно 30 фильмов и сериалов, в том числе «Жестокий романс» Э. Рязанова (по пьесе «Бесприданница»), «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова.

А ещё Кострома — это родина Снегурочки. Здесь вы увидите её официальную резиденцию, терем Снегурочки, музей «Сказочный край Снегурочки» и расположенную рядом беседку драматурга Островского (он как раз и написал знаменитую сказочную пьесу «Снегурочка»).

Также в городе можно посетить планетарий, музей пожарного дела (в здании каланчи), музей народных промыслов «Петровская игрушка», детский интерактивный музей «Лес-чудодей». Очень интересно побывать в музее деревянного зодчества «Костромская слобода». Он расположен под открытым небом в Ипатьевской слободе (возле Ипатьевского монастыря) и представляет собой коллекцию деревянных построек ХVI — начала ХХ века и этнографическую деревню. Экспонаты были привезены в музей с затопленных Горьковским водохранилищем территорий Костромской, Нижегородской и Вологодской областей.

Традиционные костромские сувениры — золотые и серебряные ювелирные изделия, товары из льна и берестяные изделия. Первые из них можно выбрать в магазинчике при музее ювелирного искусства ЮЦ «Аметист» и в фирменном магазине Костромского ювелирного завода; вторые — на Костромской льняной мануфактуре или многочисленных льняных лавочках; третьи — в Музее льна и бересты либо в тех же сувенирных магазинчиках.

Вечером возвращаемся в Ярославль, чтобы успеть на экспресс «Ярославль — Москва» отправлением в 19:33. В 22:50 поезд прибывает в Москву.

А что ещё?

Сразу скажем, что на каждый из этих городов одного дня мало — хорошо бы выделить по 4-5 дней. Но, побывав здесь в выходные, вы наверняка захотите вернуться.

Есть на Ярославском направлении и другие города для однодневного путешествия: Сергиев Посад (70 км от Москвы или 1 ч 20 мин на электричке) и Александров (112 км или 2 ч на электричке). Хотя, конечно, достопримечательностей там столько (особенно в Сергиево-Посадском районе), что поездку при желании можно растянуть на несколько дней.

Путешествуйте, наслаждайтесь впечатлениями, узнавайте новое. Счастливого пути!