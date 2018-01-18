Иран с открытым лицом

Иран имел репутацию закрытой страны до последнего времени. В 2014-м Financial Times, Telegraph и Business Insider назвали страну одним из главных туристических мест на планете. После статьи в Daily Mail количество забронированных поездок в Иран за несколько месяцев выросло в пять раз. В чем секрет? Игорь Шаверский и Лена Петросюк решили провести в стране месяц и разобраться в причинах такой популярности.

Иран — страна-загадка, одно из белых пятен на карте современного мира. После Исламской революции 1979 года двери в страну захлопнулись, и жители некогда одной из наиболее могущественных держав мира оказались в условиях домашнего ареста, информационной и моральной изоляции. Двадцать лет 80 млн человек варились в собственном соку. Затем революционеры умерли, государственный строй начал меняться.

Иранцы открыли глаза, взглянули на мир вокруг и с интересом начали его изучать. Казалось бы, появились предпосылки выхода из коллапса, в который страну загнали предыдущие лидеры. Но новые политики продолжили вбивать в крышку гроба репутации Ирана новые гвозди: разговоры о ядерном оружии, перспективы мобилизации 20% населения, бравурные речи о том, что настоящий иранец сделает с американцами. В глазах населения планеты страна превратилась в сестру КНДР и Афганистана. Что же на самом деле скрывается за железным занавесом?

Иран шокирует. Здесь чертовски красиво. Красные скалы соседствуют с туманными лесами, с горных серпантинов открываются потрясающие виды на плато, окаймленные необычной формы валунами. Золотые пустыни охраняют оазисы, среди которых раскинулись города из мультфильмов про Аладдина.

Иранская молодежь все чаще выбирается в парки, чтобы обнять друг друга на людях, а не за закрытыми дверями, как раньше. А за закрытыми дверями тем временем проходят вечеринки вполне американского размаха: алкоголь льется рекой, на столах лежат наркотики всех видов, а по комнатам под национальную музыку с ножами и огнем кружатся прекрасные персидские парни и девушки. Иран удивительно гостеприимен: каждый день нас приглашали в гости десятки незнакомцев.

Минимум практических знаний, которые пригодятся путешественнику

Визу можно получить как в посольстве, так и по приезде, стоимость от 40 до 80 евро.

Женщинам нужно фотографироваться с покрытой головой. Если вы посещали Израиль, с этим паспортом в Иран уже не попадете.

Прямой 4-часовой перелет Москва — Тегеран обойдется в 300–400 евро. Через Баку — 240 евро и 10 часов.

Бюджет довольно скромный: за 10-часовой переезд между городами на комфортабельном автобусе заплатите 10 долларов, такси в пределах города — 2–5 долларов за поездку, ужин в хорошем ресторане — 10–15 долларов с человека. Со скромными апартаментами можно рассчитывать на дневной бюджет в 40–50 долларов.

Гостиничная индустрия в Иране развита слабо. Из-за финансовых санкций в стране отсутствуют традиционные букинг-сервисы вроде Airbnb. Хорошей заменой обычным отелям станут традиционные дома, в которых за 50 долларов за ночь можно получить очень приличный номер. Во многих городах есть гестхаусы, где неплохая комната стоит 30 долларов. Для небогатых и рисковых путешественников существует каучсерфинг и случайные знакомства. Иран — единственная страна на планете, где, просто стоя на улице, за 10 минут гарантированно получишь несколько приглашений на домашний ужин.

Деньги. Курс иранского реала из-за санкций в последние годы существенно снизился. Во время нашего визита в Иран 1 доллар стоил 36 тыс. реалов. Из-за большого количества нулей иранцы вместо реала часто оперируют неофициальным понятием «таман» (10 тыс. реалов). Понять, что имеет в виду иранец — таман или реал, — поначалу очень сложно, из-за этого ваши первые покупки могут обернуться настоящей трагедией. Также следует знать, что из-за санкций в стране нет ни Visa, ни MasterCard. Снять деньги с карточки можно лишь на черном рынке с комиссией 25%, так что запаситесь налом.

Связь. В городах, бывает, ловит 3G, за пределами города работает Edge, покрытие есть везде, включая горы. Но вот качество интернета оставляет желать лучшего: скорость постоянно меняется — иногда оператор выдает 1 мб/с, а иной раз цифра падает до 5 кб/с. Еще одна особенность пользования интернетом в Иране заключается в том, что почти все популярные мировые сайты там заблокированы. Поэтому каждый иранец с детства знает три заветных буквы — VPN. Анонимайзерами и виртуальными сетями пользуются все — от школьников до президента. Последний, кстати, и рад бы убрать эти ограничения, но не судьба: в стране власть религиозная, и все его действия контролируются главным духовным лицом государства.

Куда поехать и что посмотреть

Иран занимает увесистый кусок континента в 1,5 млн квадратных километров. Объездить его полностью с севера на юг — непростая задача, а сделать это нужно будет обязательно. Ведь в Иране огромное количество мест, разрывающих шаблоны привычного туризма.

1. Начать путешествие по стране лучше со столицы. Тегеран огромен, в нем проживают 15 млн человек. Большая часть города не покрыта метро, добраться куда-либо можно только на такси, при этом пробки в столице невероятные. Инфраструктура города кардинально отличается от того, к чему привык европеец: ни кварталов с оснащенными вайфаем кофейнями, ни центра города не существует как таковых. Тем не менее скучать в Тегеране не придется. Среди множества достопримечательностей — один из самых больших крытых рынков в мире и бывшее посольство США. Про штурм этого здания исламистами в 1979 году рассказывает фильм «Операция „Арго“» с Беном Аффлеком. Сегодня стены вокруг здания полностью покрыты граффити, изображающими США как вселенское зло, а на жилых домах рядом можно увидеть огромные кричащие надписи Down with USA. Остановиться в Тегеране рекомендуем в изумительном Roudaki Hotel, и не упустите возможность посетить Azari Traditional Teahouse: закажите дизи — мясо, запеченное в горшке с овощами, с баклажанным соусом кашке-бадемджан.

2. Второй по значимости город в Иране — Исфахан, расположен он почти в центре страны. Посетить Исфахан стоит хотя бы ради площади Имама, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО: на ней находятся почти все главные достопримечательности города — дворцы, мечети и один из самых древних рынков Персии. После прогулки можно спуститься в Azadegan Cafe и заказать кальян; не проходите мимо Fereni Hafez с их набором местных сладостей под названием «газ». Ужин — курица фесенджан в Restaurant Shahrzad. А на ночь можно остаться в Abbasi Hotel с красивым внутренним двориком и собственной чайной. Если вы любитель необычных впечатлений, познакомьтесь с местными и постарайтесь попасть на домашнюю вечеринку, которыми славится город.

3. В каждом иранском городе есть свои базары, но особняком стоит старинный крытый рынок в Табризе. Еще до появления города это место на севере страны находилось на пересечении крупнейших торговых магистралей Востока. На 1 млн квадратных метров рынка раскинулся комплекс со своими ресторанами, чайными и даже мечетями. Отбиваясь от торговцев персидскими коврами, можно позволить себе заблудиться в лабиринтах табризского рынка и выпить несколько чашек чая с местными трудягами среди редких лучей солнца, пробивающихся через окна огромных куполов. Остановиться можно в Tabriz El-Goli Pars Hotel или местах подешевле: Park Hotel и Darya Guesthouse. Закажите традиционный чело-кебаб в Hornamandan или сходите в Baliq, где можно попробовать рыбные кёфте, сидя среди больших аквариумов.

4. Недалеко от Табриза между золотистыми ущельями расположен Кандован — поселок, вырубленный в скалах. В эпоху монгольского ига местные жители просто ысекали свои дома в скале. Хотите пожить несколько дней в пещере с верандой, откуда открывается прекрасный вид на горы? Тогда вам в Laleh Kandovan International Rocky Hotel.

5. К северу от Табриза находится Каспийское море, и там в прибрежных лесах среди вечных туманов спряталась необычная деревня под названием Масуле. Жители выстроили дома на горе таким образом, что весь поселок представляет собой одну большую крышу. Здание на здании, никаких средств передвижения, кроме собственных ног. Чем выше забираешься, тем красочнее вид на четырехугольную гармошку построек. На одной из крыш вас встретят местные девушки, и вы усядетесь, свесив ноги над бездной, обсуждая небо и звезды.

6. Еще одна колоритная деревня есть в центре страны. Абьяне лежит среди горных ущелий и представляет собой одно большое красное пятно: жилища сделаны из красной глины. Поселок является одним из последних оплотов зороастрийской религии, оставшиеся жители — одни старики — носят белые одеяния с изображениями роз. Поднявшись на 30 метров вверх по скале и взглянув за перевал, ощущаешь себя на поверхности Марса. В Абьяне есть только одно место, где можно поужинать и заночевать, — Viuna Hotel.

7. На востоке страны посреди пустыни расположился город Язд — сердце религиозной жизни Ирана. Традиционная архитектура делает Язд похожим на город из «Тысячи и одной ночи»: так и ждешь, что сейчас с желтой крыши вылетит парень на волшебном ковре. В местном традиционном доме Silk Road Hotel ваши новые друзья нальют вам немного иранской водки, поставят кальян и позволят погрузиться в атмосферу восточных сказок.

8. Южнее пустыни у берегов Персидского залива под горным кряжем спрятались остатки Персеполя. Один из самых древних городов человечества был построен царем Дарием I и разрушен армией Александра Македонского. В свое время на его постройку были потрачены богатства и знания всей страны. Персеполь представляет собой древнюю и при этом футуристичную махину. Остановиться лучше в Ширазе, крупном городе неподалеку, в традиционном доме Niayesh Boutique Hotel, где можно поужинать курицей кхорак и лавашем с чесночным йогуртом. А после — на вечернее чаепитие в Seray-e Mehr Teahouse.

Что нужно знать перед поездкой в Иран?

Никогда не показывайте поднятый вверх большой палец. В Иране это оскорбительный жест.

Всегда снимайте обувь перед тем, как зайти в гости. Тут принято оставлять обувь за пределами дома.

Везите с собой наличную валюту. В Иране не принимают Visa и MasterCard.

Для прохождения иранской границы нужно быть одетым надлежащим образом: девушкам понадобится платок на голове, мужчинам — полноценные брюки, никаких шорт.

При оплате услуг не забывайте о соблюдении местных традиций. По правилам приличия иранцы обязаны три раза отказать перед тем, как взять деньги.

7 распространенных заблуждений, связанных с Ираном

1. Доброта и гостеприимство иранцев исключают любую вероятность эксцессов. Религия строго запрещает воровство. Можно забыть мобильный телефон на лавочке в парке, и тебе попытаются его вернуть.

2. Иранцы — нация террористов. На самом деле тут живут одни из наиболее доброжелательных людей на планете. Иранцы сами не любят экстремистов из Пакистана и Афганистана.

3. Иран сверхрелигиозен. На ежедневные молитвы в мечеть ходит не более 5% населения.

4. Иранцы — арабы и говорят на арабском. Иранцы — персы, а фарси не имеет ничего общего с арабским.

5. Иранские мужчины относятся к женщинам как собственности. Современные иранцы с уважением относятся к женщинам. Исчезла и традиция принудительного брака.

6. Девушки должны быть закутаны с ног до головы. Порой хиджаб лишь слегка закрывает затылок.

7. Алкоголь запрещен, иранцы не пьют. Почти в каждом доме припрятана бутылочка спиртного. Достать его можно везде.

5 любопытных фактов об Иране

1. В Иране очень популярна ринопластика. Везде можно встретить людей с заклеенными носами. Пластическая хирургия здесь недорога и крайне популярна. Под нож ложится каждый пятый житель страны.

2. В Иране законодательно запрещен алкоголь, но это никого не смущает. Магазины забиты безалкогольным пивом всех вкусов, кроме, собственно, похожего на пивной. Несмотря на запрет, выпивают современные иранцы достаточно часто. Бутылочка вина найдется дома у каждого. А по звонку несложно достать любой другой вид алкоголя, хотя и не по самым приятным ценам. Дешевле всего местный самогон: его продают в пластиковых 1,5-литровых бутылках за 4 евро, опытные иранцы запасаются целыми канистрами.

3. Во многих иранских домах нет кроватей. Местные жители привыкли спать на полу на матрасах. Часто в домах вообще нет мебели, в качестве обеденного стола используют ковры. Во многих ресторанах вместо стула вам также предложат усесться на ковер.

4. Стрит-фуд Ирана экстремально аутентичен. Вместо традиционных хот-догов и бургеров печеный картофель странной формы, тушеная свекла и жареная фасоль. На перекрестках стоят вопящие торговцы с кипящими чанами.

5. В Иране запрещены клубы и бары, но дома можно все. По исламским правилам даже музыка с женским вокалом — это грех, но каждый иранец живет двумя разными жизнями. На улице девушку могут арестовать, если она не надела хиджаб, при этом дома она может напиться вина и танцевать на столе.