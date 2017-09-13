Как добавить творчества в скучную работу 

Настройте себя

Привнести в скучную работу креатив поможет правильный настрой. Разогревайте правое полушарие так же, как разогреваете мышцы перед тренировкой. Придумайте ритуал, который настроит на творческую волну. Это может быть и красивое раскладывание бумаги на столе, и приятная музыка, и обращение к своему талисману или любимому сувениру.

Играйте!

Если к жизни относиться, как к игре, не только будет веселее, но и свою работу вы поднимете на новый уровень. Овладев некоторыми стратегиями, вы станете успешнее и продуктивнее. Как в спорте: нужно разгадать тактику соперника и подстроить свою игру под него, тогда шансы на победу заметно возрастают. Овладеть таким мышлением поможет книга «Стратегические игры». Кстати, задачки и тесты на логику, которые так любят давать друзья в социальных сетях или некоторые работодатели на собеседованиях, будут решаться заметно легче!

Представьте себя котиком

Трудитесь над сложным проектом? Хотите побыстрее от него избавиться? Представьте, что задачу решаете не вы, а… котик. Или попугайчик, или белый пудель.

Блог издательства «МИФ»

Войдите в образ: скажите «мяу» или «тяф», когда станет особенно грустно, и настроение поднимется;) Такая внутренняя игра раскрепощает и позволяет по-новому оценить события.

Обедайте с коллегами

Часто творчество в работе зависит от коллег. У нас в МИФе есть традиция под названием «четыре обеда». Мы договариваемся с коллегой, что раз в неделю в течение месяца будем созваниваться друг с другом, чтобы поболтать. Обычно схема такая: каждый рассказывает, чего он успел добиться за последнюю неделю, что не получилось, а также обещает сделать что-то в ближайшие семь дней. Разговор может быть не только о работе, но и о личном. Такие беседы невероятно мотивируют и заставляют о многом задуматься. Придя с обеда, вы по-другому взгляните на огромную папку с чертежами или стопку официальных бумаг.

Делайте скетчи

Замечали, что информация с совещаний быстро вылетает из головы? Отличный способ этого избежать — скетчи.

Блог издательства «МИФ»

Это такие зарисовки настоящего момента. Здесь не нужно уметь рисовать, достаточно делать простые картинки, пусть даже из черточек, точек и кружочков. Скетчи помогают не только лучше запоминать, но и по-новому осмыслить процесс. И, конечно, работать становится интереснее!