Самые красивые хостелы 

Valencia Lounge Hostel, Испания

Благодаря ярким геометрическим рисункам на стенах и орнаментам из фруктов этот роскошный испанский хостел — мечта любого инстаграмера. Даже завтраки здесь подают красиво! В каждом номере есть собственный балкон с видом на старую часть Валенсии, а познакомиться с другими путешественниками можно в общей гостиной хостела.

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Адрес: Carrer dels Cadirers, 11, València, Испания

Координаты: 39.475563, -0.378931

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Lucky Lake, Амстердам

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Lucky Lake — это целый комплекс из цветных фургончиков и хижин в пяти минутах ходьбы от живописного озера в парковой зоне на выезде из Амстердама. Кухня хостела находится на улице и оснащена жаровней для барбекю.

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Также здесь можно арендовать каяк и отправиться в плавание по озеру — и, разумеется, сделать при этом несколько фото.

Адрес: Vinkenkade 75, Vinkeveen, Нидерланды

Координаты: 52.251739, 4.963404

Бронировать: Hostelworld

Artbeat Rooms, Португалия

Расположенный в центре Лиссабона, этот хостел понравится любому знатоку искусства. Каждый номер оформлен в стиле одного из великих художников — Пикассо, Матисса, Ван Гога и других. Кроме того, здесь подают бесплатные завтраки и можно отдохнуть на залитом солнцем балконе.

Адрес: Rua São Nicolau 23, 3ºE, Lisboa, Португалия

Координаты: 38.710476, -9.136424

Бронировать: Booking.com

Old Plovdiv, Болгария

Хостел Old Plovdiv, как нетрудно догадаться, находится в самом сердце Старого города в Пловдиве. Здесь вы сможете отправиться в прошлые века благодаря антикварной мебели, живописному саду и фонтану во дворе. Картине, которая висит в комнате № 8, 125 лет.

Perito Burrito

Адрес: ул. «Четвърти януари» 3, Стария град, Пловдив, Болгария

Координаты: 42.149732, 24.752244

Бронировать: Booking.com

Selina Manuel Antonio, Коста-Рика

Selina Manuel Antonio в Коста-Рике — это рай для любого фаната Instagram. Здесь впечатляет все: от рисунков на стенах до площадки для йоги во дворе и стойки регистрации, выполненной в форме легендарного хиппи-мобиля Volkswagen V4.

Неважно, отдыхаете вы на пляже по соседству или исследуете джунгли, возможности для удачного кадра здесь на каждом шагу.

Адрес: Puntarenas Province, Quepos, Коста-Рика

Координаты: 9.402455, -84.152862

Бронировать: Booking.com

Riad Verus, Фес, Марокко

В хостеле Riad Verus подают бесплатные завтраки, пиццу из дровяной печи и домашние блюда марокканской кухни. Благодаря впечатляющим интерьерам и захватывающему виду на город это место определенно достойно того, чтобы появиться в вашей ленте.

Адрес: 1 Derb Arset Bennis, Fes, Марокко

Координаты: 34.059475, -4.978896

Бронировать: Booking.com

Memory Hostel, Дананг, Вьетнам

Memory Hostel может похвастаться баром на крыше и прекрасным видом из окон любого номера. Персонал хостела может также научить вас рыбачить или взять с собой в поездку на мотоциклах на гору Сон Тра.

Адрес: 03 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, Вьетнам

Координаты: 16.065981, 108.223881

Бронировать: Booking.com

Heyyyy Bangkok, Таиланд

Этот бутик-хостел в Бангкоке расположен далеко от шума и суеты центра города и полон необычных старинных безделушек. Но главное — здесь живет кот Кармин. Он один уже достоин целой серии кадров.

Perito Burrito

Адрес: 2485 Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Таиланд

Координаты: 13.735990, 100.639446

Бронировать: Booking.com

Reykjavik Bus Hostel, Рейкьявик, Исландия

В Reykjavik Bus Hostel есть старые настольные игры, бар с исландским пивом и терраса, с которой хорошо наблюдать закат. Если бар и интерьеры не заставляют вас тянуться за смартфоном, чтобы сделать фото, это определенно сделает невероятное местное небо.

Адрес: Skógarhlíð 10, 105 Reykjavík, Исландия

Координаты: 64.134461, -21.919649

Бронировать: Booking.com

Caveland, Санторини, Греция

Хостел Caveland расположен в здании винодельни XVIII века на греческом острове Санторини. Здесь можно сделать идеальные фото из отпуска в Греции: фруктовые деревья, бассейн и террасы с захватывающим видом на Эгейское море точно помогут в этом.

Адрес: Karterados, post Box 39, Греция

Координаты: 36.411677, 25.448908

Бронировать: Hostelworld

Generator Rome, Рим, Италия

Расположенный в историческом римском квартале Эсквилино, Generator Rome — находка для инстаграмщиков благодаря граффити на стенах и ритмичным мотивам в интерьере. Все, что остается сделать, — это подобрать правильные хештеги, чтобы собрать побольше лайков и заставить друзей завидовать.

Адрес: Via Principe Amedeo, 257, 00185 Roma RM, Италия

Координаты: 41.895416, 12.505718

Бронировать: Booking.com