Интерьер в стиле контемпорари: контраст белого и темного 

Елена Солина из Москвы обратилась в редакцию от имени всех членов своей семьи (себя, мужа и шестилетнего сына). Супруг работает фотографом, а сама Елена занимается воспитанием малыша. Недавно они приобрели трехкомнатную квартиру в монолитно-бетонном доме, в котором все перегородки ненесущие, кроме стены, разделяющей гостиную и детскую. Когда дело дошло до ремонта, они растерялись и решили попросить помощи у редакции.

Планировку помещений и высоту потолков они просили не менять, а сосредоточиться на стиле и поиске интересных решений. Владельцам по душе современная классика, но хотелось бы привнести в оформление интерьера «парижское настроение».

Большая столовая не нужна, они любят встречаться с друзьями в кафе. Желательно оборудовать шкаф в спальне, не загромождая при этом комнату, присоединить лоджию, а также найти место для фотографий главы семейства.

Автор проекта ограничилась незначительными изменениями в планировке квартиры. Площадь родительской комнаты предлагается визуально увеличить. Для этой цели подоконный блок демонтируют и установят раздвижные остекленные двери, лоджию утеплят, а радиатор отопления заменят на дизайнерский и перенесут в угол помещения.

Если сделать две небольшие перегородки внутри спальни, удастся создать нишу для встроенного шкафа. Проход в спальни перенесут на одну ось с открытым проемом, связывающим прихожую и гостиную, и главным входом, благодаря чему появится сквозная перспектива.

Высота потолков сохранится, исключением станет ванная, где уровень понизят для установки встроенных светильников. Дизайн интерьера будет построен по принципам симметрии, что является одной из особенностей классического стиля. Чтобы квартира по духу напоминала парижские интерьеры, планируется использовать дубовый паркет, а для отделки стен — молдинги.

ГОСТИНАЯ

IVD.ru

Строгую геометрию линий (филёнчатые стены, рамы фотографий, книжные шкафы) уравновешивают плавные формы дивана «Честерфилд» и «французских» кресел с низким сиденьем и изогнутой спинкой.

А «холодным» металлическим и стеклянным деталям предметов мебели (ассоциирующихся с интерьерами в американском духе) противостоят тёплая фактура деревянного пола и приятный на ощупь текстиль с яркими принтами.

На одной из стен размещена мини-галерея фотографий, сделанных хозяином квартиры. Поскольку работы просто расставлены на узких полках, экспозицию можно с легкостью менять. На соседней стене развешены картины, выполненные в технике «живых кистей» (отпечатков человеческого тела на полотне), которая разработана художником Ивом Кляйном в 1958 г.

ДЕТСКАЯ

В оформление интерьера комнаты включены смелые цветовые акценты: салатовый и тёмно-синий. Кровать смещена относительно середины почти квадратного в плане помещения, а остальная мебель сосредоточена в зоне окна.

Здесь для будущего школьника установлен письменный стол с выдвижными ящиками, который фланкирован с одной стороны книжным стеллажом, а с другой — шкафом для одежды.

КУХНЯ

Дверной проем между кухней и гостиной отсутствует, что объединяет оба помещения. Благодаря компактно размещенной кухонной мебели, утопленной в нишу, и встроенной бытовой технике удалось найти место для компактной обеденной группы для трех-четырех человек и диванчика с мягкой спинкой, украшенной стежкой капитоне.

СПАЛЬНЯ И ЛОДЖИЯ

Центром композиции спальни служит кровать с высоким изголовьем, по сторонам которой симметрично расположены парные предметы: легкие, почти невидимые (благодаря тонкому металлическому каркасу) прикроватные столики, настольные лампы, фотографии на стене. Ниша за изголовьем подчеркнута виниловыми обоями оттенка льна с геометрическим орнаментом.

Французские раздвижные двери не препятствуют проникновению в комнату дневного света, а римские шторы на окнах позволяют регулировать освещённость.

IVD.ru

Пространство лоджии переоборудовано под лёгкую версию домашнего кабинета. Здесь размещают компактную по размерам столешницу с ящиками для работы за ноутбуком.

ВАННАЯ КОМНАТА

Колористическая концепция построена на выразительном контрасте белого и тёмно-шоколадного, смягчённого за счёт облицовки плиткой «кабанчик». Зона вокруг купели обрамлена тёмными влагостойкими MDF-панелями (из них выполнены экран ванны, стеллаж и отделка противоположной стены).

В оформлении зеркал также используются оправы, напоминающие увеличенные рамы для фотографий. Тему продолжают потолочный карниз и вторящая ему линия, «очерчивающая» коврик на полу.

Сильные стороны проекта

— Улучшена инсоляция спальни.

— Утеплена лоджия, в ней обустроен рабочий уголок.

— Стиральная машина установлена в ванной комнате под столешницей.

— Сохранены два санузла.

Слабые стороны проекта

— Снос подоконного блока в лоджии может усложнить согласование и потребует переноса радиатора.

— Проход в кухню через гостиную.

— Кухня не изолирована, поэтому необходимы мощная вытяжка и естественная вентиляция.

— Узкая и тесная прихожая со слабой инсоляцией.

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