L'One о неснятых клипах и своих проектах в спорте 

Он в прямом эфире ответил на вопросы ведущего и пользователей социальной сети Одноклассники. Помимо этого, впервые зрители могли задать вопрос артисту по ходу шоу с помощью стримингового приложения OK Live, записав трансляцию и указав хэштег #вопросзвезде.

В эфире L'One рассказал о дуэтах мечты, о воссоединении группы «Марсель» и о планах открыть детский баскетбольный клуб. Больше подробностей — в записи шоу. Повтор шоу можно посмотреть на телеканале «Москва-24» в субботу в 22:30 и в воскресенье в 18:30.

О самом крупном поражении в своей карьере

Я думаю, что это все те видеоклипы, которые еще не вышли. Снялись и не вышли. В этом и есть поражение, потому что ты потратил эмоции, силы, деньги, а результатом оказался недоволен, в этом и есть поражение. Я вообще максималист в этих сферах.

Про дуэты и энергию двух людей

На последнем альбоме очень немного feat-ов, в основном мои сольные песни. Я не умею петь, к сожалению, до сих пор. Если бы я мог спеть сам, я бы это сделал. Это энергия двух людей. Не каждый, конечно, feat заходит так, как другой, но энергия двух людей дополняет песню. В мечтах до сих пор не оставляю сделать совместную песню с Земфирой и «Мумий Троллем».

Блог Одноклассников

О том, вернется ли Марсель

Мы решили для себя, что самое главное для нас с Игорем — дружба, нежели творчество. У нас, собственно, дружба нарушилась, и потерялось очень много из-за творчества. Мы так или иначе сейчас пересекаемся в проектах, идем параллельными курсами, но я не хочу потерять этого человека ради того, чтобы заработать денег. Можно деньги заработать другим способом.

О детском баскетбольном клубе и спорт-менеджменте

Я считаю, что спорт систематизирует жизнь и культивирует самые главные ценности, например, работу в команде. Я планирую открыть детский баскетбольный клуб. Это не подразумевает бизнеса, это в большей степени дело, наверное, для души. Но в будущем я планирую заняться спорт-менеджментом, наверное, потому что в России профессионалов в этой среде еще не так много. Для меня спорт — это второе хобби после музыки. Я в нем очень хорошо разбираюсь и очень сильно люблю.

О балансе семьи и работы

Это, наверно, та самая другая сторона медали успешной карьеры. Конечно, вижусь с семьей, но меньше, чем хотелось бы. Это, конечно, грустно немножко. Приходится выбирать. Многие говорят, мол, пока дети не вырастут, нельзя никуда ездить. Мы с моей любимой придерживаемся противоположного мнения. Мы постоянно путешествуем.

О свободе выбора для детей

Я думаю, что надо пример поступками своими показывать, которые происходят, когда ты уже наошибался. Мне эту возможность дали. О любом решении сына мы сначала поговорим, и, если он это обоснует, тогда да. Мне родители не запрещали. У меня не было такого.

Безусловно, они настаивали на том, чтобы я закончил образование, но, собственно, я два пытался высших образования закончить, не закончил. Не то что бы мне это не давалось, я просто выбрал другую сферу немного и понял, что мне одно другому мешает.