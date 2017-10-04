10 ядовитых существ из России 

Каракурт

Состав яда каракурта больше похож на химическую лабораторию. Нейротоксины, фосфодиэстераза, холинэстераза, кининаза — поверьте, вы не хотите испытать всего этого на себе.

Гюрза

Опаснее яда гюрзы только яд кобры. Один-единственный укус будет смертелен для человека. Интересно, что в качестве немедленного целительного средства использовалась вытяжка из этого же яда: сыворотку «Антигюрза» раньше в больших количествах производили в Средней Азии.

Амурская морская звезда

Чаще всего этот опасный океанский обитатель встречается на большой глубине. Однако иногда амурская морская звезда перебирается поближе к побережью и тогда наступить на нее можно прямо в прибое. Ядовитое создание ни в коем случае нельзя употреблять в пищу — это грозит серьезным отравлением.

_>>_ Изобретения Третьего Рейха, которыми пользуется сегодня весь мир

Уссурийский щитомордник

В Приморском крае повстречать уссурийского щитомордника проще простого. Смертельной опасности для человека эта змея не представляет, но недельку в больнице провести придется.

Большой морской дракон

Пожалуй, это самая опасная рыба, которую можно повстречать в Черном море. На плавниках и жабрах дракончика расположены крохотные шипы, выделяющие яд. Зафиксировано несколько случаев человеческой смерти после случайного столкновения с этой рыбой.

_>>_ Опасные вещи, которые вы никогда не должны делать с глазами

Каменистый щитомордник

Каменистый щитомордник входит в отряд гадюк и яд его имеет соотвествующие свойства. Нейротоксин воздействует на нервную систему, вызывая паралич, а гемотоксин способствует развитию тромбозов и обширных некрозов.

Don't Panic

Обыкновенная чесночница

Конечно, столкновение с чесночницей человека не убьет. Выделяемая жабой слизь опасна для мелких животных, а крупное млекопитающее может отделаться лишь серьезным химическим ожогом. Что, согласитесь, тоже неприятно.

Южнорусский тарантул

Южнорусский тарантул постепенно расселяется по все большей территории нашей страны. Раньше встретить этого опасного паука можно было только в Средней Азии, но сейчас тарантул переполз уже в Саратовскую и Астраханскую области. Летального исхода после укуса тарантула у человека не бывает, а вот гангрена развиться вполне может.

_>>_ Автомат Калашникова: советский инженерный гений или плагиат

Пестрый скорпион

Вопреки распространенному мнению, на человека скорпион нападает только в крайнем случае и только в целях самозащиты. Многие скорпионы вообще не так уж и опасны, но это не относится к пестрому скорпиону, обитающему в Нижнем Поволжье и Крыму.

Тигровый уж

Помните, в детстве говорили, что ужи не ядовиты? Так вот, тигровый уж — исключение из правил. Удивительные змеи специально охотятся на ядовитых жаб, после чего их собственные железы наполняются теми же буфодиенолидами. Известен случай, когда укушенный тигровым ужом 50-летний мужчина получил серьезное отравление.