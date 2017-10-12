Секреты красоты звезды сериала «Молодежка. Взрослая жизнь» 

— Софья, вам когда-нибудь приходилось бороться с лишним весом?

— Я здорово поправилась в шестнадцать лет. Тогда я вернулась в Россию, прожив несколько лет в Словении. Я никак не могла понять, что со мной происходит, почему меня «раздуло». Сейчас-то мне ясно, что в этом возрасте происходит серьезная перестройка организма, из-за которой одни девушки резко худеют, другие, как я, поправляются… У меня же началась паника, неприятие себя. Но в один прекрасный день пришло осознание, что каждый день говорить себе: «Я толстая, некрасивая, ненавижу себя» — это путь в никуда. Я постаралась принять свою новую внешность, полюбить себя и поверить в то, что это временно. В «переходном периоде» я просуществовала целых полтора года, но при этом прилагала усилия, чтобы похудеть.

— И что же вы предпринимали?

— Ограничивала себя в питании. Спасибо маме за привычку, которая сформировалась у меня еще в детстве: на ночь не есть. Я занималась танцами все школьные годы, после вечерней тренировки усталая добираешься до дома — и уже не до еды. Максимум, что могла себе позволить — стакан кефира. Так понемногу, незаметно для себя, я и начала худеть. А то, что объемы и вес уходят, замечала по одежде, которая сначала сидела плотно, а потом все свободнее и свободнее. Мне же хотелось вернуться в тот идеальный для меня размер, который я носила до «переходного периода». Понадобилось еще года четыре, чтобы скорректировать фигуру и добиться результата.

7 Дней

— Кроме танцев и кефира на ночь, были еще способы активно худеть?

— Во-первых, спорт. Это первое, что должна иметь в виду девушка, которая мечтает об идеальной фигуре. Я занималась танцами до девятнадцати лет — и не представляю своей жизни без них. Когда речь идет о похудении, спорт надо подбирать правильно, должна быть хорошая программа. Чтобы не мышцы наращивать, а с помощью специальных упражнений сушить тело. Надо понимать, что спорт — это работа. Я не верю, что можно сидеть и худеть на чудодейственных препаратах. Это все обман. Чтобы иметь красивую фигуру, надо много работать. И подключать правильное питание. Все, что касается фастфуда, давно уже не моя история. Сначала мама запрещала, а потом мне и самой не хотелось.

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— Вы никогда не выходите за рамки правильного питания?

— Я очень люблю сладкое. Но если чувствую, что в рационе его слишком много, то ограничиваю себя, так как сахар — это зависимость. Зато я уже четыре года не ем мясо, рыбу, дрожжевой хлеб и выпечку, продукты, содержащие рафинированные масла, не пью коровье молоко. Не ем жаренные на масле продукты. Предпочитаю либо печеное, либо приготовленное на пару, либо вареное — все, что потом можно заправить маслом. А масло при нагревании вырабатывает канцероген.

7 Дней

— С жаренными на масле продуктами все понятно. А почему отказались от мяса и молока?

— Отказ от мяса, в первую очередь, произошел из этических соображений. Я начала помогать животным из приютов, занялась благотворительностью. И в какой-то момент подумала: одним животным я помогаю, а других — ем. В любом случае предложение напрямую зависит от спроса: чем больше люди употребляют мяса, тем больше его производят. Я читала научную литературу, чтобы понять, чего я лишусь, отказавшись от мяса. И поняла, что могу заменить его без всякого ущерба, потому что существует много полезных продуктов. Отказавшись от мяса, вскоре я почувствовала нереальное ощущение легкости. И кожа стала лучше. Что касается молочных продуктов, то, увы, качество их сильно изменилось. И сейчас я люблю лишь сыр, который производится из продуктов растительного происхождения, а не животного. А молоко пью только кокосовое и миндальное.

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— Что же вы едите?

— Крупы, бобовые, овощи, фрукты, проросшую пшеницу. Орехи, сухофрукты, семена чиа, семена льна. Люблю пасту.

— Разгрузочные дни устраиваете?

— В моем рационе всегда есть смузи. Утром я встаю и сама все готовлю из овощей или фруктов, чтобы взять пару бутылочек на пробы или съемки. Если впереди важное мероприятие, то целый день могу прожить только на смузи. Напиток настолько сытный, что я не чувствую голода. Еду я тоже часто беру из дома. А если ем готовые блюда на площадке, то мне готовят только вареное или на пару. Это даже прописано в договоре.

— Много воды пьете за день?

— Не меньше двух литров. Но не всю воду, которая продается в бутылках, можно пить. Я очищаю дома воду шунгитом и кварцем. Смесь этих камней засыпаешь в банку с водой — и она стоит ночь. Моя мама купила прибор, определяющий чистоту воды. И мы видим результат. Кстати, после очищения вода становится просто невероятно вкусной­.

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— Вы говорили, что, отказавшись от мяса, сразу увидели, что кожа стала лучше…

— Это заметила и мой косметолог. Мы встречаемся два-три раза в месяц. А в остальное время ухаживаю за кожей дома, делая маски. Но я ничего не колю: ни витаминки, ни гиалуронку. Предпочитаю внешний уход. И чистку всего организма изнутри: это заметно улучшает и состояние кожи. К тому, что молодым девочкам колют ботокс, отношусь скептически: мне кажется, это простое выкачивание денег.

— Софья, а народную косметику вы признаете?

— Конечно. Я делаю маски из черной и белой глины. Мой любимый уход — на основе масел. Кокосовое, облепиховое, оливковое, аргановое, персиковое — на основе любого из них можно делать отличные скрабы. Выращиваю дома алоэ, время от времени срезаю часть листа и добавляю свежий сок в маску. За волосами я вообще ухаживаю сама, никому не доверяю. Стабильно раз в неделю делаю маски. Перепробовала много вариантов, но лучшими для меня оказались маски на основе кокосового или арганового масла

Полезный смузи от Софьи Шуткиной

«Очистите один небольшой банан от кожуры, порежьте, а затем положите кусочки в чашу блендера. Добавьте стакан замороженной малины или клубники, 2 ст. л. семян чиа и 2 ст. л. плодов годжи. Залейте получившуюся смесь стаканом миндального или кокосового молока и перемешайте все в блендере. Если хочется густой смузи, то молока можно просто добавлять меньше».