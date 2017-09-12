10 неудачных сценариев свадьбы 

СЦЕНАРИЙ №1: ГОСТЬ ПРОИЗНОСИТ УЖАСНЫЙ ТОСТ

Он отпускает нелепые шуточки, припомнил неловкую историю или вовсе использует нецензурную лексику, потому что выпил лишнего? Естественно, такая ситуация вгоняет вас обоих в краску. Что же делать?

• Попросить ведущего тактично забрать микрофон у говорящего, похлопать по плечу со словами «Замечательный тост» и сразу перейти к части, где молодожены целуются, а гости поднимают за них бокалы.

• Заранее обсудить этот вопрос с близкими, попросить их много не пить и не говорить в поздравительной речи того, что может смутить или задеть молодоженов. Просто напомни им о том, что тост будет произнесен перед всеми гостями, среди которых будут и твои бабушка с дедушкой — люди старой закалки, которые могут это не одобрить.

СЦЕНАРИЙ №2: ВЫ ПЕРЕОЦЕНИЛИ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕВЫСИЛИ БЮДЖЕТ

• Чтобы не выйти за рамки бюджета, вы с женихом должны быть начеку на всех этапах подготовки. Прежде чем подписывать контракты или принимать какие-либо решения, определите, так ли вам обоим это нужно и можете ли вы себе это позволить. Например, транспорт для гостей можно забронировать не на весь день, а на пару часов, а вечером оплатить гостям такси — это выйдет гораздо дешевле.

• Возможно, это тебя удивит, но зачастую нанять организатора выгоднее, чем делать все самой. Профессионал будет придерживаться вашего бюджета и при необходимости найдет способы его сократить, т.к. имеет доступ к скидкам и оптовым ценам.

• Если вы уже превысили бюджет, первое, на чем вы можете сэкономить — это повторное использование цветочных композиций после церемонии. Конечно, лучше не располагать их на центральном столе, но они вполне неплохо будут смотреться в фотозоне или кэнди-баре.

СЦЕНАРИЙ №3: ТВОЕ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ИСПОРЧЕНО

Кто-то наступил на подол, пролил на тебя красное вино, или ты где-то зацепила юбку — на свадьбе возможно все.

• Когда речь заходит о пятнах от алкоголя, особенно на шелковой ткани, действовать нужно незамедлительно. Жидкость следует удалить до того, как она впитается в волокна. Для этого промокни место губкой, смоченной в мыльной воде, или просто мягкой тканью, и дай ему высохнуть.

• Если ты пролила на платье что-то жирное, тут же засыпь пятно детской присыпкой. Если есть возможность, оставь ее на ткани не менее чем на 30 минут. После этого смой присыпку холодной водой — она впитает в себя жир и от него не останется и следа.

• Или же купи второе платье. Так в любой экстренной ситуации тебе всего лишь надо будет переодеться. Не каждая невеста может похвастаться тем, что в день своей свадьбы красовалась сразу в двух нарядах!

Weddywood

СЦЕНАРИЙ №4: ДОЖДЬ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Погода — неконтролируемый фактор, но именно от нее зависит тайминг этого дня. Поэтому к ее капризам необходимо подготовиться заранее.

• Если свадьба проходит на открытой площадке, узнай у менеджера, есть ли помещение, где вы можете провести церемонию в случае плохой погоды. Если нет, возьмите в аренду шатер.

• Смириться и улыбнуться. В дождь можно устроить невероятную фотосессию! К тому же дождь в день свадьбы — хорошая примета. А это уже целых два плюса!

Можно закупить для всех гостей дождевики или зонтики. Это станет оригинальным и стильным дополнением к церемонии.

СЦЕНАРИЙ №5: ДЕТИ НА СВАДЬБЕ ПОКАЗЫВАЮТ СВОЙ ХАРАКТЕР

Истерика посреди церемонии — не самое лучшее украшение свадебного дня. Дети, носящиеся по банкетному залу и сбивающие все на своем пути — тем более.

• Лучший способ предотвратить это — нанять няню или аниматора. Дети будут все время под контролем и чем-то заняты, что избавит от подобных казусов и позволит расслабиться и вам, и их родителям.

Для няни и детей лучше выделить отдельный стол, чтобы взрослые смогли свободно праздновать, пока дети угощаются тортом и веселятся в своем кругу.

• Устрой свадьбу только для взрослых и заранее предупреди об этом гостей, чтобы они нашли няню на этот день. Этот вариант на 100% гарантирует, что истерик на свадьбе не будет. По крайней мере, детских.

СЦЕНАРИЙ №6: ГОСТИ ПЕРЕБРАЛИ СПИРТНОГО

Все, конечно, люди взрослые, но не каждый знает свою меру, и за всеми не уследишь.

• Если на торжестве есть отдельный бар или официанты самостоятельно подливают гостям напитки — обговори с ними этот момент заранее: пусть гостям, которые уже изрядно выпили, наливают меньше или не наливают вовсе.

• Можно нормировать поставку алкоголя в зал. Попросить официантов периодически делать паузу. Если у официантов возникнут какие-либо проблемы с реакцией гостей — пусть смело обращаются к организатору.

Если не удается успокоить такого гостя, лучше без лишнего шума заказать ему такси до отеля/дома.

Weddywood

СЦЕНАРИЙ №7: НИКТО НЕ ТАНЦУЕТ

• Лучший способ раззадорить всех — это показать на личном примере, как нужно веселиться! Начните с женихом танцевать, а потом выводите людей на танцпол. Вы и не заметите, как все, глядя на вас, пустятся в пляс.

• Если нет сил танцевать самим, продумайте на этот случай активные конкурсы или интерактивы, которые «расшевелят» гостей.

СЦЕНАРИЙ №8: НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

• Чтобы предотвратить эту ситуацию, предупреди всех гостей, что для своей свадьбы вы лично пригласили тех людей, которых желаете видеть, и что незваные гости будут лишними на празднике. Пусть в приглашениях будет четко оговорено, может ли гость привести с собой пару или нет.

Но на всякий случай закажи пару горячих блюд, стульев и столовых приборов «про запас».

СЦЕНАРИЙ № 9: ПОДРЯДЧИКИ ОТКАЗАЛИСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СВОИ УСЛУГИ В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ

• Эту проблему гораздо проще предотвратить, чем решить, поэтому серьезно подходи к выбору специалистов. Внимательно читай отзывы о них. И обязательно, подписывая контракт, обговори с ними возможные форс-мажоры. Например, если накануне свадьбы фотограф слег с гриппом, он может предложить тебе другого специалиста на замену.

• Если подобная ситуация все же произошла, не паникуй. Попроси совета у тех подрядчиков, которые с тобой работают, у них наверняка есть контакты своих коллег, которые придут на помощь. Или поищи специалиста в соцсетях — возможно, у отличного видеографа как раз отменилась свадьба на эти выходные.

СЦЕНАРИЙ №10: ГОСТИ РАНО РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ

• Следует опередить события и объявить гостям, что вы надеетесь на то, что они будут веселиться до утра. Так как свадьбы чаще всего проводят в субботу, напомни им, что завтра выходной, и они успеют еще отдохнуть после бурной ночи.

• Подготовь на вечер какой-нибудь сюрприз для гостей, который они точно не заходят пропустить, например, фейерверк или запуск бумажных фонариков.