Свадебный бюджет: экономия vs качество 

Правильно планируем бюджет

Для начала отметим, что правильное планирование бюджета — одно из важнейших условий грамотного распределения денег. Не стоит покупать слишком дорогое платье, если из-за него вам придется экономить на ресторане и фотографе. Поэтому в первую очередь необходимо составить список основных статей расходов:

• Ресторан или площадка для банкета/праздничного ужина и площадка для церемонии, банкет, алкоголь.

• Свадебный организатор (если решите прибегать к его услугам) и/или координатор.

• Флористика и декор.

• Фотограф и видеограф.

• Ведущий и DJ, аппаратура, регистратор.

• Программа вечера.

• Полиграфия и комплименты гостям.

• Транспорт.

• Торт и прочие сладости.

• Платье и костюм, образы подруг и друзей.

После составления списка можно смело отправляться узнавать, сколько стоят услуги тех или иных подрядчиков. Возможно, после такого планирования, вы, как и многие пары, столкнетесь с ситуацией, что планируемый бюджет свадьбы меньше, чем общая стоимость всех услуг. Что делать? Думать, как можно грамотно сэкономить!

Как сократить некоторые расходы?

— Конечно, пункт номер один в плане сокращения расходов — это _уменьшение количества гостей_. Даже исключив из списка 5-7 человек, вы заметите, что расходы на банкет и алкоголь стали существенно ниже. Вычтите также полиграфию, транспорт и подарки для гостей — возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы уложиться в бюджет.

— Статья экономии номер два — _транспорт_. Если вы не планируете задействовать свой транспорт, то не обязательно выбирать дорогие варианты авто: лимузины, джипы и пр. Можно выбрать комфортный презентабельный автомобиль, аренда которого обойдется значительно дешевле.

А если есть свой автомобиль, то можно рассмотреть только вопрос найма водителя. Не везите с собой на прогулку гостей — так сумма транспортных расходов уменьшится в разы. Возьмите на заметку, что аренда транспорта не в свадебных компаниях почти всегда обходится дешевле.

Weddywood

— Как сэкономить на флористике и декоре? Есть несколько путей. Первый — отказаться от экзотической или слишком дорогой флористики в пользу сезонной. Например, летом вместо пионовидных роз выберите пионы, а зимой — ранункулюсы, и добавьте к ним много зелени — она создает необходимый объем и уменьшает расходы.

Второй вариант — уменьшить объем декора, отказавшись от тех или иных составляющих. Например, фотозону можно совместить с зоной церемонии, а на свадебном ужине убрать из декора дополнительные составляющие сервировки. Не стесняйтесь обсуждать эти вопросы с декоратором — хороший специалист всегда подскажет, на чем можно сэкономить.

— Как ни странно, сэкономить можно и на свадебном платье_. Отдай предпочтение не самым популярным дизайнерам, чтобы не пришлось переплачивать за бренд, либо выбирай платье не в сезон. Обычно салоны предлагают скидки в период с ноября по февраль.

— Можно сэкономить и на _площадке для свадьбы_, но экономия должна быть разумной. Не экономьте на пространстве и на обслуживании — вам должно быть комфортно в любом случае. Сэкономить можно на имени! Найдите не роскошный и раскрученный ресторан, а уютное кафе или стильный лофт. Стоит помнить и еще один простой принцип, особенно актуальный для больших городов: чем дальше от центра, тем дешевле. А для уютной свадьбы отлично подойдет площадка за городом, это может быть даже отдельный коттедж с кейтеринговым обслуживанием.

— _Дата вашей свадьбы может быть «экономной». Помимо того, что, например, в мае выбор свадебных подрядчиков и площадок для празднования шире, некоторые делают выгодные предложения. Поэтому откажитесь от горячего летнего сезона, это никак не повлияет на качество вашей свадьбы.

На чем не стоит экономить

Экономия все же не должна испортить праздник. Поэтому есть несколько статей расходов, на которых экономить не стоит:

— Макияж и прическа невесты — забудьте варианты «я сама» или «подруга поможет», если ни вы, ни подружка не профессиональные визажисты.

— Фотограф и видеограф, ведь их работа — ваша память на долгие годы. Можно выбрать меньшее количество часов работы фотографа, так вы получите качественные снимки от профессионала, который вам нравится.

— Кухня заведения — даже самое простое кафе может вкусно накормить гостей. Стоит серьезно подойти к выбору меню и ни в коем случае не экономить на напитках и угощениях, ведь на эту часть вечера гости точно обратят внимание.

— Торт — не экономьте на услугах кондитера и составе торта. В крайнем случае, можно заказать торт меньшего веса — получится дешевле, но все так же вкусно!