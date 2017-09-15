Самые дорогие музыкальные инструменты 

Виолончель Геннаро Гальяно

362 500 долларов

Эта виолончель работы неаполитанских мастеров из дома Гальяно отличается почти идеальным звучанием. Благодаря этого ее аукционная цена росла с каждым днем. В результате инструмент был продан за три с половиной сотни тысяч долларов.

Скрипка да Сало

542 500 долларов

Гаспаро Бертолотти был одним из величайших скрипичных мастеров. Он изготовлял струнные музыкальные инструменты в течение 50 лет своей жизни. Именно этот экземпляр был любимым инструментом мастера.

Гитара OM-45 De Luxe Authentic 1930

554 500 долларов

Эта гитара — очень популярный инструмент производства компании C. F Martin. Она является копией оригинальной модели с бразильской палисандровой декой и аутентичным грифом 1930 года. Однако оригинал C. F Martin и Company выпустили только в 15 экземплярах, один из которых принадлежал звезде кантри-музыки Рою Роджерсу.

Гитара Blackie Stratocaster

959 500 долларов

Эта гитара, славу которой сделал легендарный Эрик Клэптон, стала одной из самых известных в истории музыки. Творческий путь инструмента начался, когда Клэптон купил несколько экземпляров в 1970-х, тогда они стоили лишь пару сотен долларов за экземпляр.

Очень полюбив гитару, музыкант не расставался с ней до 1991 года. Лишь затем ее начали продавать на аукционах.

Фортепиано Steinway Z

1,67 млн долларов

Steinway Z Piano — это пианино, на котором Джон Леннон сочинил культовую классическую песню Imagine. Фортепиано было изготовлено в 1970 году и тогда же куплено Ленноном. В 2000 году его купил Джордж Майкл за 1,67 миллиона долларов. Он сказал сказал, что оно стоит каждого цента, отданного владельцу.

Trendymen

Скрипка Lady Tennant

2,032 млн долларов

Это старинная скрипка, которую сделал Антонио Страдивари в 1699 году. Она принадлежала в течение своей истории нескольким людям, и не все из них были музыкантами. Ее название происходит от имени жени одного из последних владельцев — шотландского бизнесмена Теннанта.

Скрипка The Hammer

3,544 млн долларов

Еще один шедевр Страдивари, который был изготовлен в 1707 году. Старинная скрипка названа в честь шведского коллекционера XIX века Кристиана Хаммера, который был ее первым владельцем. Сейчас ее выкупил анонимный коллекционер, который предоставляет ее для игры знаменитым музыкантам.

Скрипка Lady Blunt

16 млн долларов

Этот инструмент носит имя внучки великого поэта Байрона — леди Энн Блант. Скрипку тоже изготовил Антонио Страдивари, что и объясняет ее космическую цену.

Виолончель Duport

20 млн долларов

А этот инструмент, хоть и был изготовлен Страдивари, знаменит не поэтому. На виолончели видна вмятина, которую оставило небрежное обращение Наполеона Бонапарта, игравшего на ней.

Альт MacDonald

45 млн долларов

Антонио Страдивари сделал этот самый дорогой теперь в мире инструмент в 1719 году. Этот альт — один из двух альтов этого мастера, который все еще находится в частных руках.