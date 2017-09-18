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Как сократить расходы на автомобиль
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Как сократить расходы на автомобиль 

Практика 18 сентября 2017
Фото: Практика

Влияние качества топлива на его расход

Чтобы достичь баланса между энергозатратами и количеством поступающих в желудок машины калорий, нужно выбирать правильное топливо. Заметили, что если заправляемся на одной заправке, то топлива хватает на большее расстояние? Хорошее качество бензина снижает расход топлива.

В свою очередь, заливка в бак низкокачественного топлива способна не только увеличить этот расход, но и привести к неприятным последствиям: от проблем с запуском двигателя и выхода из строя свечей зажигания до поломки топливной аппаратуры, а иногда и самого двигателя.

Качество бензина зависит от многих показателей, куда входят октановое число, фракционный состав, а также наличие всевозможных вредоносных примесей — кислот, щелочей, органических соединений и других веществ.

Конечно, производитель обязан указывать качество своего товара в специальном сертификате, но нередки случаи, когда приведенные данные оказываются далекими от реальности.

Как же проверить бензин на качество?

Обратите внимание на цвет. Нормальный заводской бензин практически бесцветен, либо имеет слабовыраженный желтоватый или голубоватый окрас. А вот бензин с ядовитым красным или оранжевым оттенками сразу должен насторожить. Такую окраску придают металлосодержащие присадки на базе ферроцена или марганца. Кроме того, насыщенный желтый цвет бензина говорит об излишнем содержании в нем октаноповышающих присадок на базе монометиланилина (ММА).

— Оценить качество бензина можно, капнув немного топлива на руку_: если оно сушит кожу, то, скорее всего, вы сделали правильный выбор, а вот если жидкость на ощупь жирная, то это говорит о том, что в ней есть примесь солярки.

— Резкий неприятный _запах бензина_, от которого кружится голова, по мнению многих автолюбителей, также может свидетельствовать о низком качестве топлива.

— Качество бензина можно _проверить в домашних условиях_. Для этого налейте топливо в стеклянную емкость и оставьте на время. Если через пять минут вы обнаружите на дне емкости грязь, значит, в следующий раз вам стоит поискать другую автозаправку.

— Старайтесь избегать автозаправки с подозрительно низкими ценами — _хороший товар слишком дешевым не бывает.

— Обратите внимание на то, _какие заправки пустуют, а на каких — аншлаг_. Это тоже может говорить о качестве предлагаемого товара.

Практика

Об октановом числе

Чтобы бензин сгорал в цилиндрах автомобиля правильно, он должен обладать рядом свойств. Одно из важнейших — октановое число. Именно оно написано на всех бензозаправках, и от него зависит качество и цена бензина. Для каждой машины производитель рекомендует определенный тип бензина.

Как правило, чем лучше и дороже автомобиль, тем выше должно быть октановое число.

Если в паспорте на машину написано, что она рассчитана на работу с 95-м бензином, а вы залили 92-й, то машина будет потреблять больше топлива. Если же налить вместо 80-ого бензина — 95-й, то это тоже не приведет ни к чему хорошему: произойдет неполное сгорание топлива, вследствие чего образуется нагара в цилиндрах двигателя.

Казалось бы, все просто: покупай бензин, указанный в паспорте машины, и будут тебе счастье. Но вот беда: некоторые заправки используют присадки, повышающие октановое число, — они имеют свойство осаждаться и тогда 95-й бензин превращается в 92-й.

Ваш современный мотор, пытаясь избавиться от детонации, меняет угол зажигания, при котором топливо сгорает не эффективно, отсюда и расход. Как проверить топливо на наличие присадок, мы рассказывали выше.

Об экономичном стиле вождения

По данным Немецкого совета безопасности движения, экономичный стиль вождения позволяет сберечь до 25% топлива. Как этого достичь?

— Следите, чтобы обороты двигателя не превышали 2000 об/мин, для этого переключайте передачи, как можно раньше.

— Избегайте интенсивных разгонов и резких нажатий на педаль газа. В этих случаях в цилиндры подаются большие порции топлива.

— При приближении к светофору старайтесь тормозить заранее, чтобы машина не остановилась полностью до того момента, как загорится зеленый сигнал светофора.

— Прогревайте двигатель. Движение на непрогретом двигателе существенно повышают расход.

— Выключайте двигатель, когда ожидаете пассажиров или стоите в очереди на заправке. Вопреки стереотипам, от 10 и выше секунд холостого хода обойдутся вам дороже, чем повторный запуск двигателя.

— При движении на больших скоростях (70 км/ч и выше) окна и люк должны быть закрыты, так как воздушные потоки попадающие в машину оказывают дополнительное сопротивление, вследствие чего двигателю для поддержания скорости требуется дополнительная энергия, которая поставляется в виде топлива.

— Багажника на крыше — источник повышенного аэродинамического сопротивления, который способствует увеличению потребления топлива. По возможности, избавьтесь от него. В случае крайней необходимости устанавливайте обтекаемые аэродинамические боксы.

— Лишний груз в багажнике также способствует большему расходу топлива. Избавьтесь от хлама, чтобы вернуть своей «ласточке» былую легкость.

— Подкачивайте периодически колёса. Недостаточно накачанные шины способны привести к поломке машины, быстрому износу или увеличению расхода топлива.

Практика

Отметим, что все эти рекомендации актуальны в том случае, если ваш автомобиль технически исправен: на нем установлены чистые фильтры, залито свежее моторное масло, в норме системы зажигания и питания и т.д.

Можно ли сэкономить на ремонте?

Рано или поздно автомобиль ломается, и деньги, отложенные на отдых, отправляются в кассу сервисного центра. Но ведь не все повреждения требуют вмешательства специалиста 85-го уровня прокачки.

В наш век интернета грех не воспользоваться сначала тем же самом Ютубом, чтобы самому даже интереса ради разобраться в причине, почему ваша машина издает непонятные звуки или не трогается с места.

Для диагностики своего авто попробуйте скачать и установить себе на телефон приложения «OBD Авто Доктор» или Dash. Они бесплатны и имеют хорошие отзывы пользователей. Хотя наиболее популярным считается Torque: оно может похвастаться более 5 млн скачиваний. Но есть минус — оно стоит около 5 долларов.

А ведь можно сделать так, чтобы машина сама зарабатывала себе на бензин

Вы, наверняка, видели на улицах автомобили с наклейками трансформеров или человека-паука. Так вот знайте, эти машины — участники проекта StickerRide.

С помощью мобильного приложения StickerRide ваша машина сможет сама заработать себе не только на бензин, но и на парковку и автомойку. Для этого вам необходимо выбрать стильную наклейку с рекламой и разместить на своем авто, а приложение само будет начислять вам деньги за каждый пройденный километр.

Проект существует с 2013 года, и число участников с каждым годом только растет. Не удивляйтесь, если встретите среди них машины премиальных марок: BMW, Mercedes, Porsche, Lexus. Для многих StickerRide — это не только способ заработать, но и социализироваться, так как организаторы программы постоянно устраивают автоквесты и флешмобы, которые позволяют незабываемо провести время.

Опробовать сервис могут автомобилисты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова, Владивостока, Самары, а также города Набережные Челны.

Машина на час

Дорогая парковка в центре и пробки — еще два пункта, съедающие ваши деньги. Попробуйте не везде и не всегда пользоваться своим автомобилем. Ведь сегодня популярность набирает система каршеринга.

Вы берете автомобиль в аренду на короткий срок, обычно не больше часа. Доезжаете до нужного места, оставляете авто на парковке, и больше ни о чем не думаете. Стоимость у всех подобныхсервисов примерно одинаковая: от 8 до 10 рублей за минуту. Приблизительно поездка ваша будет выходить в 200 р.

Практика

Чтобы воспользоваться данной системой, необходимо скачать приложение, привязать карту и арендовать ближайший автомобиль. Когда вы доедете до нужного места и выйдете из машины, деньги спишутся автоматически.

В Москве есть пять сервисов: «Делимобиль», Belkakar, Anytimecar, YouDrive и CAR5. Самый большой парк у «Делимомбеля». Также каршеринг есть в Санкт-Петербурге и в Краснодарской крае.

Преимущественно для туристов, отдыхающих в Сочи и Туапсе, был запущен сервис «Шеримобиль».

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