Как сократить расходы на автомобиль 

Влияние качества топлива на его расход

Чтобы достичь баланса между энергозатратами и количеством поступающих в желудок машины калорий, нужно выбирать правильное топливо. Заметили, что если заправляемся на одной заправке, то топлива хватает на большее расстояние? Хорошее качество бензина снижает расход топлива.

В свою очередь, заливка в бак низкокачественного топлива способна не только увеличить этот расход, но и привести к неприятным последствиям: от проблем с запуском двигателя и выхода из строя свечей зажигания до поломки топливной аппаратуры, а иногда и самого двигателя.

Качество бензина зависит от многих показателей, куда входят октановое число, фракционный состав, а также наличие всевозможных вредоносных примесей — кислот, щелочей, органических соединений и других веществ.

Конечно, производитель обязан указывать качество своего товара в специальном сертификате, но нередки случаи, когда приведенные данные оказываются далекими от реальности.

Как же проверить бензин на качество?

— Обратите внимание на цвет. Нормальный заводской бензин практически бесцветен, либо имеет слабовыраженный желтоватый или голубоватый окрас. А вот бензин с ядовитым красным или оранжевым оттенками сразу должен насторожить. Такую окраску придают металлосодержащие присадки на базе ферроцена или марганца. Кроме того, насыщенный желтый цвет бензина говорит об излишнем содержании в нем октаноповышающих присадок на базе монометиланилина (ММА).

— Оценить качество бензина можно, капнув немного топлива на руку_: если оно сушит кожу, то, скорее всего, вы сделали правильный выбор, а вот если жидкость на ощупь жирная, то это говорит о том, что в ней есть примесь солярки.

— Резкий неприятный _запах бензина_, от которого кружится голова, по мнению многих автолюбителей, также может свидетельствовать о низком качестве топлива.

— Качество бензина можно _проверить в домашних условиях_. Для этого налейте топливо в стеклянную емкость и оставьте на время. Если через пять минут вы обнаружите на дне емкости грязь, значит, в следующий раз вам стоит поискать другую автозаправку.

— Старайтесь избегать автозаправки с подозрительно низкими ценами — _хороший товар слишком дешевым не бывает.

— Обратите внимание на то, _какие заправки пустуют, а на каких — аншлаг_. Это тоже может говорить о качестве предлагаемого товара.

Практика

Об октановом числе

Чтобы бензин сгорал в цилиндрах автомобиля правильно, он должен обладать рядом свойств. Одно из важнейших — октановое число. Именно оно написано на всех бензозаправках, и от него зависит качество и цена бензина. Для каждой машины производитель рекомендует определенный тип бензина.

Как правило, чем лучше и дороже автомобиль, тем выше должно быть октановое число.

Если в паспорте на машину написано, что она рассчитана на работу с 95-м бензином, а вы залили 92-й, то машина будет потреблять больше топлива. Если же налить вместо 80-ого бензина — 95-й, то это тоже не приведет ни к чему хорошему: произойдет неполное сгорание топлива, вследствие чего образуется нагара в цилиндрах двигателя.

Казалось бы, все просто: покупай бензин, указанный в паспорте машины, и будут тебе счастье. Но вот беда: некоторые заправки используют присадки, повышающие октановое число, — они имеют свойство осаждаться и тогда 95-й бензин превращается в 92-й.

Ваш современный мотор, пытаясь избавиться от детонации, меняет угол зажигания, при котором топливо сгорает не эффективно, отсюда и расход. Как проверить топливо на наличие присадок, мы рассказывали выше.

Об экономичном стиле вождения

По данным Немецкого совета безопасности движения, экономичный стиль вождения позволяет сберечь до 25% топлива. Как этого достичь?

— Следите, чтобы обороты двигателя не превышали 2000 об/мин, для этого переключайте передачи, как можно раньше.

— Избегайте интенсивных разгонов и резких нажатий на педаль газа. В этих случаях в цилиндры подаются большие порции топлива.

— При приближении к светофору старайтесь тормозить заранее, чтобы машина не остановилась полностью до того момента, как загорится зеленый сигнал светофора.

— Прогревайте двигатель. Движение на непрогретом двигателе существенно повышают расход.

— Выключайте двигатель, когда ожидаете пассажиров или стоите в очереди на заправке. Вопреки стереотипам, от 10 и выше секунд холостого хода обойдутся вам дороже, чем повторный запуск двигателя.

— При движении на больших скоростях (70 км/ч и выше) окна и люк должны быть закрыты, так как воздушные потоки попадающие в машину оказывают дополнительное сопротивление, вследствие чего двигателю для поддержания скорости требуется дополнительная энергия, которая поставляется в виде топлива.

— Багажника на крыше — источник повышенного аэродинамического сопротивления, который способствует увеличению потребления топлива. По возможности, избавьтесь от него. В случае крайней необходимости устанавливайте обтекаемые аэродинамические боксы.

— Лишний груз в багажнике также способствует большему расходу топлива. Избавьтесь от хлама, чтобы вернуть своей «ласточке» былую легкость.

— Подкачивайте периодически колёса. Недостаточно накачанные шины способны привести к поломке машины, быстрому износу или увеличению расхода топлива.

Практика

Отметим, что все эти рекомендации актуальны в том случае, если ваш автомобиль технически исправен: на нем установлены чистые фильтры, залито свежее моторное масло, в норме системы зажигания и питания и т.д.

Можно ли сэкономить на ремонте?

Рано или поздно автомобиль ломается, и деньги, отложенные на отдых, отправляются в кассу сервисного центра. Но ведь не все повреждения требуют вмешательства специалиста 85-го уровня прокачки.

В наш век интернета грех не воспользоваться сначала тем же самом Ютубом, чтобы самому даже интереса ради разобраться в причине, почему ваша машина издает непонятные звуки или не трогается с места.

Для диагностики своего авто попробуйте скачать и установить себе на телефон приложения «OBD Авто Доктор» или Dash. Они бесплатны и имеют хорошие отзывы пользователей. Хотя наиболее популярным считается Torque: оно может похвастаться более 5 млн скачиваний. Но есть минус — оно стоит около 5 долларов.

А ведь можно сделать так, чтобы машина сама зарабатывала себе на бензин

Вы, наверняка, видели на улицах автомобили с наклейками трансформеров или человека-паука. Так вот знайте, эти машины — участники проекта StickerRide.

С помощью мобильного приложения StickerRide ваша машина сможет сама заработать себе не только на бензин, но и на парковку и автомойку. Для этого вам необходимо выбрать стильную наклейку с рекламой и разместить на своем авто, а приложение само будет начислять вам деньги за каждый пройденный километр.

Проект существует с 2013 года, и число участников с каждым годом только растет. Не удивляйтесь, если встретите среди них машины премиальных марок: BMW, Mercedes, Porsche, Lexus. Для многих StickerRide — это не только способ заработать, но и социализироваться, так как организаторы программы постоянно устраивают автоквесты и флешмобы, которые позволяют незабываемо провести время.

Опробовать сервис могут автомобилисты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова, Владивостока, Самары, а также города Набережные Челны.

Машина на час

Дорогая парковка в центре и пробки — еще два пункта, съедающие ваши деньги. Попробуйте не везде и не всегда пользоваться своим автомобилем. Ведь сегодня популярность набирает система каршеринга.

Вы берете автомобиль в аренду на короткий срок, обычно не больше часа. Доезжаете до нужного места, оставляете авто на парковке, и больше ни о чем не думаете. Стоимость у всех подобныхсервисов примерно одинаковая: от 8 до 10 рублей за минуту. Приблизительно поездка ваша будет выходить в 200 р.

Практика

Чтобы воспользоваться данной системой, необходимо скачать приложение, привязать карту и арендовать ближайший автомобиль. Когда вы доедете до нужного места и выйдете из машины, деньги спишутся автоматически.

В Москве есть пять сервисов: «Делимобиль», Belkakar, Anytimecar, YouDrive и CAR5. Самый большой парк у «Делимомбеля». Также каршеринг есть в Санкт-Петербурге и в Краснодарской крае.

Преимущественно для туристов, отдыхающих в Сочи и Туапсе, был запущен сервис «Шеримобиль».