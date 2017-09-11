Где можно переждать апокалипсис 

Вот 10 мест, в которых при различных сценариях конца света ваши шансы выжить будут гораздо выше.

Ватикан, Италия

Сценарий апокалипсиса: мир захватил диктатор

Это самая маленькая в мире страна. У нее нет ни развитой промышленности, ни природных ресурсов. Основным источником дохода являются пожертвования католиков, а главную ценность страны представляют шедевры архитектуры.

Диктатора, решившего покорить мир, они вряд ли заинтересуют, по крайней мере, в первую очередь. Поэтому здесь можно надежно укрыться, пусть и на какое-то время, а заодно получить отпущение грехов от самого Папы Римского.

Исландия

Сценарий апокалипсиса: уничтожение планеты

Будь то астероид или другая опасность извне, угрожающая вызвать серьезные разрушения планеты, убежище от нее лучше искать в Исландии.

Горные реки, подпитываемые ледниками, обеспечат водой и провиантом, а подземное тепло вулканов можно использовать во благо и выращивать те же бананы. Бесконечные зеленые луга, огромные природные запасы пресной воды и чистейший воздух — весомые аргументы в пользу того, чтобы начать отстраивать мир именно с этого места.

Аран, Ирландия

Сценарий апокалипсиса: вторжение инопланетян

От нагрянувших на Землю инопланетян, решивших поработить население планеты и выработать все природные ресурсы, следует спасаться на островах Аран.

«Почему именно Аран» — спросите вы? Да потому, что это самый настоящий край света, изолированный как от самой Ирландии, так и от других стран.

Время здесь словно остановилось: основным занятием островитян по-прежнему остается фермерство и рыболовство, к тому же они бережно хранят свои обычаи и культуру. Попасть сюда, словно сесть на машину времени и отправиться на несколько десятилетий назад.

Не испытывающие дефицит шерстяных вещей и национальных костюмов гости с другой планеты заезжать сюда точно не будут, поэтому инопланетное вторжение можно переждать здесь, запасшись несколькими пинтами Гиннесса.

Don't Panic

Гуам

Сценарий апокалипсиса: войны роботов

Спасаясь от полчищ разъяренных роботов, держите курс на остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана. Место оптимально подходит как убежище потому, что, во-первых, это остров, а роботы, как мы знаем, плавать не умеют, а, во-вторых, это крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане, что существенно повышает ваши шансы выжить.

Стамбул, Турция

Сценарий апокалипсиса: сильнейшее землетрясение

По одному из сценариев апокалипсиса мир разрушит мощное, «великое землетрясение». При таком раскладе шансы спастись минимальны, но они все же есть. Временным убежищем может стать Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле.

Его новый терминал является самым большим в мире сейсмоустойчивым зданием. Сооружение может выдержать землетрясение силой восемь баллов, да еще и полностью функционировать после него.

Северная Корея

Сценарий апокалипсиса: нашествие зомби

Самое закрытое государство мира уже давно живет за железным занавесом. Внутри страны возведен тотальный «забор », а вокруг многих строений вполне реальные ограждения.

Бетонными стенами окружается буквально все вокруг: повсеместно закрыты старые одноэтажки, расположенные по ходу «экскурсионной дороги», двойной забор размещен на побережье и, если что, по нему и электричество пустить могут.

Так что разгуливать, где вздумается, как в The Walking Dead, здесь не получится, зато легко можно найти себе убежище, зарезервировав себе номер в отеле, каждый из которых, конечно же, окружен забором с электрической проволокой.

Швейцария

Сценарий апокалипсиса: глобальная пандемия

В случае эпидемии мирового масштаба с массовым поражением населения не лишним будет иметь открытый шенген. Заветный штамп в загранпаспорте позволит добраться до Женевы. Там останется найти укрытие и начать молиться, что ученые успеют найти эффективное лекарство.

Ждать чуда именно в Женеве стоит потому, что именно здесь находится штаб-квартира ВОЗ. И если лекарство все же найдется, вы будете ближе всех к тем, кто получит его одним из первых.

Don't Panic

Нью-Йорк, США

Сценарий апокалипсиса: радиоактивные осадки

После многочисленных войн на планете осталось множество бункеров и убежищ. Пережидать наступления лучших времен, теоретически, можно в любом из них, но комфортнее всего это будет сделать в Эмпайр-стейт-Плаза.

На подземном этаже комплекса расположены всевозможные фуд-корты, магазины, банки, а также система туннелей, соединяющих конструкцию с другими зданиями, что вселяет надежду на спасение.

Юкон, Канада

Сценарий апокалипсиса: глобальное потепление

Если лед и все снега растают, многие страны и города окажутся затопленными. Под водой будут погребены Лондон, Венеция, Голландия, часть Дании, Буэнос-Айрес, побережье Уругвая и многие другие места. Но останутся на карте и отдельные участки суши, на которых все еще можно будет расселиться.

Одно из них — территория на северо-западе Канады Юкон. Ввиду не очень дружелюбного климата здесь не так уж много жителей, а глобальное потепление откроет доступ к ресурсам леса и охотничьим угодьям.

Лас-Вегас, США

Сценарий апокалипсиса: сошествие

Согласно преданию, после распятия Иисус Христос спустился в ад, принес в преисподнюю свою евангельскую проповедь, освободил заключенные там души и вывел всех ветхозаветных праведников.

Если писания Библии однажды претворятся в жизнь, тем самым адом окажется земля, а по известным причинам вы не попадете в список избранных, отправляйтесь в Вегас.

Не зря его называют Городом греха — он задумывался как место, где можно поддаться соблазну порока и алчности. Так что, где как ни здесь отрываться напоследок.