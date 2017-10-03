Небанальные места для осенних фотосессий в Подмосковье 

Высоцкий монастырь в Серпухове

Живописные окрестности реки Нары в Серпуховском районе также привлекают фотолюбителей. Особенно живописный вид открывается с холма у Высоцкого мужского монастыря: отсюда видны изгибы реки и Владычный женский монастырь на другом берегу.

На электричке с Курского вокзала Москвы можно доехать до Серпухова и заодно прогуляться по историческому центру города, где немало архитектурных достопримечательностей.

Где: Московская область, Серпухов

Усадьба Липгарта

Любителям живописных руин стоит побывать в усадьбе Эмиля Липгарта, расположенной в поселке Щурово под Коломной. Дом Липгарта и здание городской усадьбы включены в перечень разрушающихся объектов культурного наследия, которые подлежат льготной аренде и восстановлению за счет инвесторов.

Пока же усадьба является красивым фоном для фотосессий, здесь царит романтичная атмосфера осеннего тлена. Главный дом окружен большим парком, на его территории растут редкие породы деревьев и кустарников.

Где: Московская область, г. о. Коломна

Усадьба «Марфино»

Поклонникам старинных усадеб с красивым природным ландшафтом следует отправиться на фотосессию в Мытищинский район. Здесь находится одна из любимых усадеб киношников — «Марфино», где снимали фильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Дворянской гнездо», «Мастер и Маргарита» и др.

Режиссеров и фотографов привлекает живописный парково-усадебный комплекс с каскадом прудов, средневековыми арками, резными беседками и скульптурами грифонов и главный усадебный дом — дворец в псевдоготическом стиле.

Сегодня на территории усадьбы разместился санаторий, получить пропуск можно, предъявив паспорт на охране.

Где: Московская область, Мытищинский район

РИАМО

Усадьба «Быково»

Подмосковное Быково известно среди любителей необычных экскурсий. Здесь находится усадьба в английском стиле, построенная архитектором Василием Баженовым в конце XVIII века для московского генерал-губернатора Михаила Измайлова.

Больше всего в ансамбле усадьбы туристов привлекает уникальная православная церковь в неоготическом стиле, с живописной изогнутой лестницей.

Церковь двухэтажная: верхний храм был освящен в честь иконы Владимирской Божией Матери, а нижний — в честь Рождества Христова. Сейчас церковь открыта для прихожан. Открыт для прогулок и прекрасный английский парк, где есть красивый островок с ротондой.

Фотографировать в усадьбе не запрещено, так что любители фотосессий могут отлично провести там время.

Где: Московская область, Раменский район, село Быково

Усадьба «Середниково»

Одна из самых фотографичных мест в Подмосковье — усадьба Лермонтова «Середниково» в Солнечногорском районе. Парково-усадебный ансамбль, где летом проводится известный костюмированный фестиваль Midsummer night’s Dream и устраивают фотосессии молодожены, осенью превращается в почти безлюдное царство осенней природы.

Внимание фотографов может привлечь главный дом с бельведером, деревянные беседки и сказочный хвойный лес.

Где: Московская область, Солнечногорский район

Усадьба Блока

Романтика блоковского усадьбы «Шахматово» в полной мере раскрывается в пору золотой осени. Небольшой особняк, где поэт написал более 300 своих произведений, окружен лесным массивом, богато раскрашенным в осеннюю пору.

Любители конных прогулок смогут прокатиться по окрестностям Шахматова и сделать фото верхом. Стоимость фотосессии на территории усадьбы — 50 рублей.

Где: Московская область, Солнечногорский район, усадьба Шахматово

РИАМО

Озеро Киово

Заповедник «Озеро Киово» является памятником природы, поэтому цивилизация практически не тронула эти места, так что красивые осенние пейзажи в духе картин художников прошлого века фотолюбителям обеспечены.

Озеро имеет ледниковое происхождение, со всех сторон водоем окружают ширококронные деревья, а на одном из берегов расположен старинный православный храм. На электричке с Савеловского вокзала можно доехать до Лобни, оттуда до озера 10–15 минут пешком.

Где: Московская область, г. Лобня

Кратовское озеро

Фотографы также облюбовали подмосковный поселок Кратово за красивые пейзажи. Кратовское озеро на реке Хрипань пользуется популярностью круглый год.

В октябре здесь можно сделать удачные фотографии на фоне воды и желто-красной листвы. Проще всего сюда добраться на электропоезде с Казанского вокзала Москвы.

Где: Московская область, Раменский район, пос. Кратово

Келарский пруд

Согласно историческим данным, пруд у стен Троице-Сергиевой Лавры обустроил келарь Лавры Адриан Ангелов еще во времена Ивана Грозного. Сейчас это место пользуется огромной популярностью у туристов и любителей атмосферных фотосессий.

С берега пруда можно сделать красивые кадры с лебедями и видом на монастырь. На водоеме обитают утки и лебеди, которые подплывают близко к берегу.

Где: Московская область, г. Сергиев Посад