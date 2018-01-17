Стали известны 10 самых здоровых городов США 

Исследование проводил портал Trulia, пишет Business Insider.
Изучались как сами города, так и проживающие в них люди. На сайте была опубликована информация с процентным соотношением взрослых, которые ездят на велосипеде или ходят пешком вместо того, чтобы пользоваться общественным транспортом или собственным авто.
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, занял первое место как самый здоровый город в США, второе — Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.
Trulia оценивала каждую зону вокруг станции метро и учитывала размер территории, занятой парками, наличие магазинов спортивных товаров, спортивных команд и лиг в районе, а также фитнес-центров.
Список самых здоровых городов США:
1. Солт-Лейк-Сити, штат Юта 2. Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
3. Ориндж, Калифорния
4. Сиэтл, штат Вашингтон
5. Форт-Лодердейл, Флорида
6. Чарлстон, Южная Каролина
7. Кембридж, Массачусетс
8. Бостон, Массачусетс
9. Сан-Диего, Калифорния
10. Сан-Франциско, Калифорния