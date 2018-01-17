Стали известны 10 самых здоровых городов США

Исследование проводил портал Trulia, пишет Business Insider.

Изучались как сами города, так и проживающие в них люди. На сайте была опубликована информация с процентным соотношением взрослых, которые ездят на велосипеде или ходят пешком вместо того, чтобы пользоваться общественным транспортом или собственным авто.

Солт-Лейк-Сити, штат Юта, занял первое место как самый здоровый город в США, второе — Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Trulia оценивала каждую зону вокруг станции метро и учитывала размер территории, занятой парками, наличие магазинов спортивных товаров, спортивных команд и лиг в районе, а также фитнес-центров.

Список самых здоровых городов США:

1. Солт-Лейк-Сити, штат Юта 2. Уэст-Палм-Бич, штат Флорида

3. Ориндж, Калифорния

4. Сиэтл, штат Вашингтон

5. Форт-Лодердейл, Флорида

6. Чарлстон, Южная Каролина

7. Кембридж, Массачусетс

8. Бостон, Массачусетс

9. Сан-Диего, Калифорния

10. Сан-Франциско, Калифорния