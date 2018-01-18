Станции-призраки, которых нет ни на одной карте 

1/10 Нордбанхоф, Берлин, Германия. В немецком есть специальное слово, обозначающее станцию-призрак: Geisterbahnhöfe. Его ввели в обиход во время разделения города на две части: стена отделяла Восточный Берлин от Западного, а поезда метро, шедшие под землей, просто не останавливались на восточных станциях. Нордбанхоф вновь открыли в сентябре 1990 года. Фото: dnpmag.com

2/10 Сити Холл, Нью-Йорк, США. City Hall Station считается 12-ой самой красивой станцией метро в мире. Она функционировала с 1904 года по 1945, в котором закрылась навсегда. Архитекторы не предусмотрели возможность апгрейда станции: новые, более длинные составы просто не могут здесь останавливаться. Тем не менее Сити Холл до сих пор открыта для экскурсий. Фото: dnpmag.com

3/10 Круа-Руж, Париж, Франция. После начала Второй мировой войны парижский метрополитен стал работать только в центральном округе. В 1945 году почти все заброшенные станции был вновь введены в эксплуатацию или объединены с другими платформами. Единственным исключением осталась Croix-Rouge, куда сейчас, по слухам, водят экскурсии местные диггеры. Фото: dnpmag.com

4/10 Рэйс Стрит, Цинциннати, США. В этом городе вся система метро — призрачные станции. В начале 20-го века автомобили и конные экипажи заполонили город. Мэрия решила перевести часть траффика под землю. К сожалению, обвал фондового рынка в 1929 году поставил на этих планах крест: туннели были заброшены — судя по всему, навсегда. Фото: dnpmag.com

5/10 Олдвич, Лондон, Англия. Лондон обладает старейшим метро в мире. Естественно, что здесь можно насчитать сразу несколько станций-призраков. Остановка Aldwych использовалась как бомбоубежище во время Второй мировой войны, после которой так и не была введена в эксплуатацию вновь. Зато местные интерьеры полюбились киношникам: Олдвич можно увидеть в «28 недель спустя» и «Шерлоке». Фото: dnpmag.com

6/10 Альберти Норте, Буэнос-Айрес, Аргентина. Станция Alberti Norte была открыта в 1913 году и закрыта в 1953: она располагалась слишком близко к другой станции на линии и поезда просто не могли развить нужную скорость до следующей остановки. В 1980-х годах некоторые вагоны были оснащены дисплеями, на которых пассажиры могли видеть эту станцию-призрак. Фото: dnpmag.com

7/10 Камлинге, Стокгольм, Швеция. В 1970-х годах Стокгольм начал экспансию на окружающие пригороды. Местность Kymlinge было решено присоединить к мегаполису, архитекторы уже распланировали новую ветку метро и даже начали постройку первой станции. Но планы так и остались планами: сейчас недостроенная станция находится посреди неразвитого района. Фото: dnpmag.com

8/10 Станция Советская, Москва, Россия. Мало кто слышал о станции «Советская», которую было начали строить во второй очереди московского метрополитена. Она должна была располагаться между «Театральной» и «Маяковской», но затем проект засекретили. Затем появилась информация, что на месте «Советской» был построен сверхукрепленный бункер для подземного штаба. Фото: dnpmag.com

9/10 Валькирия Пласс, Осло, Норвегия. Крест на эксплуатации этой станции поставил сам город: резкое увеличение числа жителей Осло заставило местное управление решать транспортную проблему в срочном порядке. Valkyrie Plass, открытая еще в 1928 году, была настолько устаревшей технически, что эксплуатировать ее могли бы только вагоны позапрошлого поколения. Фото: dnpmag.com