В Индонезии родился детеныш суматранского слона

В Индонезии в заповеднике провинции Риау появился на свет слоненок. Малыш является потомком редкого суматранского слона, сообщает Jakarta Post.

Данный вид слонов находится на грани исчезновения. Во всем мире насчитывается всего около двух тысяч особей.

Популяция суматранских слонов уменьшается из-за браконьерства, потери мест обитания и фрагментации ареала обитания.

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