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В Индонезии родился детеныш суматранского слона
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В Индонезии родился детеныш суматранского слона 

Мир24 18 января 2018
Фото: depositphotos.com
В Индонезии в заповеднике провинции Риау появился на свет слоненок. Малыш является потомком редкого суматранского слона, сообщает Jakarta Post.
Данный вид слонов находится на грани исчезновения. Во всем мире насчитывается всего около двух тысяч особей.
Популяция суматранских слонов уменьшается из-за браконьерства, потери мест обитания и фрагментации ареала обитания.
Ранее в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье обнаружили 15 новых котят дальневосточного леопарда. Эта крупная кошка является самой редкой на планете. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram.
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