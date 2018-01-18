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10 самых красивых катков со всего мира
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10 самых красивых катков со всего мира 

Практика 18 января 2018
Ни один вид активного отдыха так не ассоциируется с зимними каникулами и новогодним настроением.
1/10  Каток на ВДНХ, Москва
Фото:
2/10  «Лесной каток» в Охта-парке, Петербург
Фото:
3/10  Somerset House, Лондон, Великобритания
Фото:
4/10  Каток на Красной площади, Москва
Фото:
5/10  Хэмптон Корт, Лондон, Великобритания
Фото:
6/10 
Фото:
7/10  Каток на Эйфелевой башне, Париж, Франция
Фото:
8/10  Каналы деревни Киндердейк, Нидерланды
Фото:
9/10  Канал Ридо, Оттава, Канада
Фото:
10/10  Уоллмен-Ринк в Центральном парке Нью-Йорка, США
Фото:
Рассекать по льду, обгоняя друг друга и совершая разнообразные пируэты, любят и взрослые, и дети.
Поэтому зимой по всему миру вместе с елками и гирляндами появляются самые разные катки — от природных там, где позволяет климат, до искусственных в жарких странах, где никогда не бывает морозов.
Катки устраивают на озерах, каналах, лесных тропинках, на красиво украшенных площадях, на Эйфелевой башне и даже на тропическом пляже. «Практика» представляет 10 самых красивых и необычных мест мира, где можно прокатиться на коньках.
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