10 самых красивых катков со всего мира

Ни один вид активного отдыха так не ассоциируется с зимними каникулами и новогодним настроением.

Рассекать по льду, обгоняя друг друга и совершая разнообразные пируэты, любят и взрослые, и дети.

Поэтому зимой по всему миру вместе с елками и гирляндами появляются самые разные катки — от природных там, где позволяет климат, до искусственных в жарких странах, где никогда не бывает морозов.

Катки устраивают на озерах, каналах, лесных тропинках, на красиво украшенных площадях, на Эйфелевой башне и даже на тропическом пляже. «Практика» представляет 10 самых красивых и необычных мест мира, где можно прокатиться на коньках.