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Ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
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Ледяной отель для фанатов «Игры престолов» 

Roomble.com 18 января 2018
Фото: Roomble.com
Где провести выходные преданному фанату «Игры престолов» и мира «Льда и огня», чтобы было что вспомнить и о чём рассказать? За лучшими впечатлениями стоит отправиться в Финляндию, где открыл свои двери ледяной отель, созданный по мотивам культового сериала. Здесь вы найдёте копию Железного трона, статуи драконов и белых ходоков и ещё 30 номеров для постояльцев. Всё, естественно, сделано изо льда. Даже бокалы для напитков.
roomble.com
Температура в помещении — 5 градусов ниже нуля. Поэтому персонал отеля предоставит вам спальные мешки, одеяла, грелки и горячий ужин с финской олениной. Можно будет сходить на экскурсию по деревне, вспомнить любимые моменты из сериала и даже посмотреть пару серий в кинотеатре. И всё это время дышать свежайшим воздухом!
roomble.com
Проект курирует одно из подразделений компании HBO, владеющей правами на сериал. И раз уж последний сезон в этом году ждать не приходится, то можно посетить ледяной отель.
Стоимость одной ночи в номере для двоих обойдётся почти в 300 евро. Необычная гостиница закроется в начале апреля — в нашем мире зимы не длятся по 10 лет, как во Вселенной сериала.
roomble.com
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