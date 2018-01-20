Не делай этого в отеле! 8 гостиничных секретов

Даже не очень брезгливые люди пришли бы в ужас, узнав правду о том, что на самом деле творится даже в самых дорогих отелях мира. Что уж говорить о дешевых. Например, себестоимость нормального обслуживания любого номера — не менее 2600 рублей в день. Если вы нашли номер дешевле, не стоит ликовать. Это всего лишь значит, что персонал экономит на уборке, замене белья или квалификации горничных. Есть в гостиничном бизнесе некоторые вещи, которые сложно проверить, скажем, стирка одеял. Но инсайты персонала дают нам возможность уберечься от возможных мерзостей. Не забирай из номера больше, чем следует

Ты можешь украсть из номера халат, тапочки, полотенце. Само собой, что ты заберешь пузырьки с шампунем, упаковку мыла и туалетную бумагу. Но заклинаем тебя, не отвинчивай душевые лейки, сиденья унитазов. Не уноси из номера телевизор, даже если он отлично помещается под твою куртку. В отелях камеры наблюдения действительно работают, а номером твоей кредитки персонал может распорядиться по своему усмотрению, если ты будешь совсем плохо себя вести. Не садись на стулья

Во-первых, постояльцы любят сидеть на них голыми, а горничные любят не замечать следов, которые там остаются. Во-вторых, постояльцы любят ставить на стулья чемоданы. А вы знали, что чемоданы — лучшие разносчики насекомых, например, клопов? А клопы преотлично живут в деревянных стульях или креслах. Не трогай пульты

В гостиничных номера обычно не менее двух пультов дистанционного управления — от кондиционера и от телевизора. Если повезет, то еще и от окон. Так вот, ни к одному из них не следует прикасаться, если не хочешь заработать какую-нибудь заразу.

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Все просто — если комнаты еще хоть как-то убирают, а постель и полотенце меняют, то о пультах горничные не вспоминают вообще. Так представь все эти миллионы не вымытых после туалета пальцев и спроси себя еще раз — хочешь ли смотреть телевизор в номере? Не пей из стаканов в номере

Серьезно, прежде, чем пить из этой посуды, ее нужно подвергнуть чистке специальными дезинфекторами. Персонал отеля не обращает на стаканы внимания, пока они серьезно не загрязнятся. А когда это происходит, они просто споласкивают их под краном, даже не вынося из номера. Слюна, и хорошо еще, если только слюна, предыдущих постояльцев остается в них навечно. Да, вместе со всеми микробами. Не прикасайся к мини-бару

Инновации шагают по планете, не обошли стороной они и гостиничную индустрию. Если ты ничего не собираешься есть и пить в мини-баре, лучше вообще его не открывай. Современные отели снабжают номера специальным оборудованием для таких холодильников — даже если ты просто передвинул «Сникерс» с места на место, механизм сработает и добавить на твой счет расходы за эту шоколадку. А стоить она будет втридорога, уж поверь. Кстати, если счет все же выставили — смело можно не платить. Доказать, что ты действительно должен, никто не сможет. Всегда имеет место быть ошибка с механизмами. Не открывай дверь

Камон, ты в отеле в незнакомом городе, кто может к тебе прийти с добрыми намерениями? Если служащие отеля чего-то от тебя захотят, они вежливо позвонят в номер по телефону. В остальных случаях от гостей потом может быть сложно отделаться. И не забывайте закрывать дверь на ключ, даже если спускаетесь вниз на пять минут за утюгом. Пять минут — это огромное количество времени для вора. Не прикасайся к маленьким полотенцам

Просто подумай о том, как их используют одинокие постояльцы мужского пола, лежа ночью перед телевизором, или страстные парочки. Все они оставляют маленькие полотенца для рук на кровати или возле нее, когда съезжают. Ты уверен, что даже после стирки хочешь трогать это? Кстати, насчет стирки. Отельные покрывала и одеяла не стирают вообще, пока на них кто-нибудь не наблюет. Так что избавься от них первым делом. Не называй номер комнаты

Если ты остановился в чем-то классом повыше дешевого питерского хостела, избегай через весь холл кричать портье, что 13 номер свободен для уборки. И вообще никогда не произноси вслух подобные ориентиры. В лобби отелей часто тусуются мошенники, которым вы можете понравиться. И тогда они решат, что в номере есть чем поживиться. А если знаешь, в какую комнату идти — проникнуть туда не составит труда.