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В Мексике нашли крупнейшую в мире пещеру под водой
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В Мексике нашли крупнейшую в мире пещеру под водой 

Рамблер 29 января 2018
Фото: depositphotos.com
Эксперты из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру, которую образуют две системы подводных тоннелей.
Исследователи работали десять месяцев, прежде чем им удалось достигнуть места соединения двух пещер — Сак-Актун и Дос-Охос на полуострове Юкатан, недалеко от города Тулум.
Крупнейшая в мире подводная пещера, протяженность которой составляет 347 километров, будет названа по большей из двух систем — Сак-Актун, что в переводе с юкатекского языка означает "белая пещера".
"Эта огромная пещера представляет собой очень важный подводный археологический объект. В ней находится более сотни археологических элементов: исчезнувшая фауна и культура майя", — рассказал директор исследовательского проекта Гильермо де Анда.
Он также добавил, что в новой подводной системе некоторые части оказались сухими, в них были обнаружены признаки человеческого присутствия в древности: перегородки, ступени и рисунки на стенах.
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