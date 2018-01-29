В Мексике нашли крупнейшую в мире пещеру под водой

Эксперты из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру, которую образуют две системы подводных тоннелей.

Исследователи работали десять месяцев, прежде чем им удалось достигнуть места соединения двух пещер — Сак-Актун и Дос-Охос на полуострове Юкатан, недалеко от города Тулум.

"Эта огромная пещера представляет собой очень важный подводный археологический объект. В ней находится более сотни археологических элементов: исчезнувшая фауна и культура майя", — рассказал директор исследовательского проекта Гильермо де Анда. Крупнейшая в мире подводная пещера, протяженность которой составляет 347 километров, будет названа по большей из двух систем — Сак-Актун, что в переводе с юкатекского языка означает "белая пещера".

Он также добавил, что в новой подводной системе некоторые части оказались сухими, в них были обнаружены признаки человеческого присутствия в древности: перегородки, ступени и рисунки на стенах.