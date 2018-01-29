В Пекине построят самый большой аэропорт в мире

К 2019 году в Пекине планируют завершить строительство крупнейшего в мире аэропорта площадью 700 000 квадратных метров. Он будет расположен в столичном районе Дасин.

Проект терминала еще в 2015 году разработала известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. По ее замыслу, внутри здания будут оборудованы отдельные пассажирские зоны для международных и внутренних рейсов, чтобы сократить время регистрации.

На момент открытия у аэропорта будет четыре взлетно-посадочных полосы, но в планах строительство еще нескольких — для увеличения пропускной способности аэропорта до 100 миллионов пассажиров в год.

Новый терминал разгрузит Международный аэропорт Пекина, который сегодня признан вторым по загруженности в мире.

Для удобства пассажиров параллельно идет строительство высокоскоростной железной дороги, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к терминалу.

Новый аэропорт станет не только самым большим в мире, но и одним из самых дорогих, его прогнозируемая стоимость составляет 13 миллиардов долларов.