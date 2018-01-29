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В Пекине построят самый большой аэропорт в мире
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В Пекине построят самый большой аэропорт в мире 

Рамблер 29 января 2018
Фото: Zaha Hadid Architects
К 2019 году в Пекине планируют завершить строительство крупнейшего в мире аэропорта площадью 700 000 квадратных метров. Он будет расположен в столичном районе Дасин.
Проект терминала еще в 2015 году разработала известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. По ее замыслу, внутри здания будут оборудованы отдельные пассажирские зоны для международных и внутренних рейсов, чтобы сократить время регистрации.
На момент открытия у аэропорта будет четыре взлетно-посадочных полосы, но в планах строительство еще нескольких — для увеличения пропускной способности аэропорта до 100 миллионов пассажиров в год.
Новый терминал разгрузит Международный аэропорт Пекина, который сегодня признан вторым по загруженности в мире.
Для удобства пассажиров параллельно идет строительство высокоскоростной железной дороги, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к терминалу.
Новый аэропорт станет не только самым большим в мире, но и одним из самых дорогих, его прогнозируемая стоимость составляет 13 миллиардов долларов.
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