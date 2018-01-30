Семья живет на острове размером с теннисный корт

Самый маленький обитаемый остров в мире расположен на границе Канады и США. Его площадь составляет всего 306,58 квадратных метров.

Этот остров называется "Достаточно места" (Just Room Enough Island), и он оправдывает свое название. Кроме коттеджа, на острове помещается большое дерево и даже место для пикника.

Обитаемым остров архипелага Тысячи островов на реке Святого Лаврентия стал в 1950 году, когда его приобрела семья Сайзлендов.

Они планировали использовать это уединенное место для тихого загородного отдыха, но их планам было не суждено сбыться.

Сегодня маленький остров — популярная достопримечательность, из-за круизов и рыбаков здесь всегда полно людей, которые так и норовят снять необычную постройку.