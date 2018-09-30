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Тест: знаете ли вы столицы стран
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Тест: знаете ли вы столицы стран 

Рамблер 10 часов назад
Фото: pixabay.com
Не всегда столицей страны является ее крупнейший или самый известный город. Пройдите тест и проверьте свои знания по географии.
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