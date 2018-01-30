Таким был Токио до того, как стал мегаполисом 

1/17 В Токио живут 14 млн человек, а в XII веке это была рыбацкая деревня Эдо. Чуть позже из нее сделали крепость. Стены до сих пор сохранились. Фото: Wikipedia Commons

2/17 В 1630 году население Эдо составляло 150 000 жителей, так что по тем временам он тоже мог сойти за мегаполис. Фото: Wikipedia Commons

3/17 Уже к 1721 году в Эдо проживало более миллиона человек, что сделало тогда еще будущий Токио крупнейшим мегаполисом в мире. Фото: NYPL

4/17 В XVIII веке Эдо стал столицей Японии, во многом благодаря европейцам, которые возвеличили красоту Фудзиямы и заразили этим самих японцев. Фото: NYPL

5/17 В 1853 году в Эдо случились протесты местных жителей после того, как американцы решили построить здесь два порта, что вызвало инфляцию. Фото: Wikipedia Commons

6/17 В 1868 году последний сегун сложил свои полномочия перед императором Японии, после чего император основал в Эдо свой королевский дворец. Фото: Felice Beato/NYPL

7/17 Знаменитые сады сакуры появились в 1873 году по указу великого консула, который считал, что людям нужно место для наслаждения... собой. Фото: NYPL

8/17 Это фото 1910 года, и на нем изображены лилии, которые до сих пор в большом количестве украшают центр столицы. Фото: NYPL

9/17 Официально Эдо стал называться Токио лишь в 1889 году. К тому моменту он являлся не только коммерческим, но и культурным центром Японии. Фото: Wikipedia Commons

10/17 С этого момента Токио становится еще и индустриальным городом. Фото: NYPL

11/17 Правительство принимает прогрессивное решение: строить железные дороги вместо обычных хайвеев. Фото: Old Tokyo

12/17 Кроме того, в Токио начинает развиваться сеть водных каналов, позволяющих лодкам доставлять сырье к заводам и фабрикам. Фото: NYPL

13/17 В 1903 году запустилась первая трамвайная линия, а в 1914-м - центральная железнодорожная магистраль, которая является главной по сей день. Фото: Japan Times/Tokyo Station Hotel

14/17 Тем временем население Токио продолжало расти. К 1920 году здесь проживало уже 3,4 млн человек. Фото: NYPL

15/17 В 1923 году на Токио обрушилось Великое землетрясение Канто - самое разрушительное за всю историю Японии. Фото: Wikipedia Commons

16/17 Так выглядел знаменитый квартал Асакуса в 1930 году. Фото: NYPL