Таким был Токио до того, как стал мегаполисом 

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В Токио живут 14 млн человек, а в XII веке это была рыбацкая деревня Эдо. Чуть позже из нее сделали крепость. Стены до сих пор сохранились.
Фото:
Wikipedia Commons
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В 1630 году население Эдо составляло 150 000 жителей, так что по тем временам он тоже мог сойти за мегаполис.
Фото:
Wikipedia Commons
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Уже к 1721 году в Эдо проживало более миллиона человек, что сделало тогда еще будущий Токио крупнейшим мегаполисом в мире.
Фото:
NYPL
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В XVIII веке Эдо стал столицей Японии, во многом благодаря европейцам, которые возвеличили красоту Фудзиямы и заразили этим самих японцев.
Фото:
NYPL
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В 1853 году в Эдо случились протесты местных жителей после того, как американцы решили построить здесь два порта, что вызвало инфляцию.
Фото:
Wikipedia Commons
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В 1868 году последний сегун сложил свои полномочия перед императором Японии, после чего император основал в Эдо свой королевский дворец.
Фото:
Felice Beato/NYPL
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Знаменитые сады сакуры появились в 1873 году по указу великого консула, который считал, что людям нужно место для наслаждения... собой.
Фото:
NYPL
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Это фото 1910 года, и на нем изображены лилии, которые до сих пор в большом количестве украшают центр столицы.
Фото:
NYPL
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Официально Эдо стал называться Токио лишь в 1889 году. К тому моменту он являлся не только коммерческим, но и культурным центром Японии.
Фото:
Wikipedia Commons
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С этого момента Токио становится еще и индустриальным городом.
Фото:
NYPL
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Правительство принимает прогрессивное решение: строить железные дороги вместо обычных хайвеев.
Фото:
Old Tokyo
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Кроме того, в Токио начинает развиваться сеть водных каналов, позволяющих лодкам доставлять сырье к заводам и фабрикам.
Фото:
NYPL
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В 1903 году запустилась первая трамвайная линия, а в 1914-м - центральная железнодорожная магистраль, которая является главной по сей день.
Фото:
Japan Times/Tokyo Station Hotel
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Тем временем население Токио продолжало расти. К 1920 году здесь проживало уже 3,4 млн человек.
Фото:
NYPL
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В 1923 году на Токио обрушилось Великое землетрясение Канто - самое разрушительное за всю историю Японии.
Фото:
Wikipedia Commons
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Так выглядел знаменитый квартал Асакуса в 1930 году.
Фото:
NYPL
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Сегодня Токио официально считается одним из самых густонасленных городов мира.
Фото:
Depositphotos.com