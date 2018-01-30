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Таким был Токио до того, как стал мегаполисом
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Таким был Токио до того, как стал мегаполисом 

Рамблер 30 января 2018
Как выглядел после землетрясения, откуда появились сады сакуры и зачем они на самом деле были нужны.
1/17  В Токио живут 14 млн человек, а в XII веке это была рыбацкая деревня Эдо. Чуть позже из нее сделали крепость. Стены до сих пор сохранились.
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2/17  В 1630 году население Эдо составляло 150 000 жителей, так что по тем временам он тоже мог сойти за мегаполис.
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3/17  Уже к 1721 году в Эдо проживало более миллиона человек, что сделало тогда еще будущий Токио крупнейшим мегаполисом в мире.
Фото:
4/17  В XVIII веке Эдо стал столицей Японии, во многом благодаря европейцам, которые возвеличили красоту Фудзиямы и заразили этим самих японцев.
Фото:
5/17  В 1853 году в Эдо случились протесты местных жителей после того, как американцы решили построить здесь два порта, что вызвало инфляцию.
Фото:
6/17  В 1868 году последний сегун сложил свои полномочия перед императором Японии, после чего император основал в Эдо свой королевский дворец.
Фото:
7/17  Знаменитые сады сакуры появились в 1873 году по указу великого консула, который считал, что людям нужно место для наслаждения... собой.
Фото:
8/17  Это фото 1910 года, и на нем изображены лилии, которые до сих пор в большом количестве украшают центр столицы.
Фото:
9/17  Официально Эдо стал называться Токио лишь в 1889 году. К тому моменту он являлся не только коммерческим, но и культурным центром Японии.
Фото:
10/17  С этого момента Токио становится еще и индустриальным городом.
Фото:
11/17  Правительство принимает прогрессивное решение: строить железные дороги вместо обычных хайвеев.
Фото:
12/17  Кроме того, в Токио начинает развиваться сеть водных каналов, позволяющих лодкам доставлять сырье к заводам и фабрикам.
Фото:
13/17  В 1903 году запустилась первая трамвайная линия, а в 1914-м - центральная железнодорожная магистраль, которая является главной по сей день.
Фото:
14/17  Тем временем население Токио продолжало расти. К 1920 году здесь проживало уже 3,4 млн человек.
Фото:
15/17  В 1923 году на Токио обрушилось Великое землетрясение Канто - самое разрушительное за всю историю Японии.
Фото:
16/17  Так выглядел знаменитый квартал Асакуса в 1930 году.
Фото:
17/17  Сегодня Токио официально считается одним из самых густонасленных городов мира.
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Сегодня департамент туризма Токио и правительство столицы Японии впервые провели в Москве мероприятие по продвижению Токио в России. В честь этого мы решили вспомнить, как выглядел этот мегаполис до того, как стал сердцем японской жизни.
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