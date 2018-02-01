В Австралии случился конец света 

1/10 Тасмания обычно не самый теплый регион Австралии, но температура в январе-феврале здесь обычно держится на уровне 17 градусов. Фото: Twitter.com

2/10 В январе жители Австралии в этом регионе снег не наблюдали ни разу. Фото: Instagram.com

3/10 Снег в Австралии перемежался с градом, рискуя разбить окна в домах. Но местные были так удивлены, что решили снимать все на камеру. Фото: Great Lake Hotel / Facebook.com

4/10 Примечательно, что пока в Тасмании снег, многие другие регионы Австралии изнывают от жары: тут сварились заживо несколько летучих мышей. Фото: Great Lake Hotel / Facebook.com

5/10 Кстати, всего за несколько дней до снегопада в Австралии в заснеженных ныне регионах страны фиксировали температуру +47 градусов. Фото: Instagram.com

6/10 Тем временем метеорологическое бюро предупредило о наводнении в Квинсленде. Фото: Instagram.com

7/10 Чудовищной катастрофы не случилось, но несколько дней люди наблюдали черное небо над головой. Фото: Instagram.com

8/10 А некоторые жители Квинсленда не могли нормально проехать по местным дорогам. Их целиком затопило. Фото: Instagram.com

9/10 Не пощадила стихия и местечко Брум в Западной Австралии. Там жители активно снимали, как стихия ломала деревья и размывала дороги. Фото: Instagram.com