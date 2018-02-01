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В Австралии случился конец света
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В Австралии случился конец света 

Рамблер 1 февраля 2018
Наводнения, циклон, снег — все это произошло с Австралией менее, чем за месяц. А ведь там ныне лето.
1/10  Тасмания обычно не самый теплый регион Австралии, но температура в январе-феврале здесь обычно держится на уровне 17 градусов.
Фото:
2/10  В январе жители Австралии в этом регионе снег не наблюдали ни разу.
Фото:
3/10  Снег в Австралии перемежался с градом, рискуя разбить окна в домах. Но местные были так удивлены, что решили снимать все на камеру.
Фото:
4/10  Примечательно, что пока в Тасмании снег, многие другие регионы Австралии изнывают от жары: тут сварились заживо несколько летучих мышей.
Фото:
5/10  Кстати, всего за несколько дней до снегопада в Австралии в заснеженных ныне регионах страны фиксировали температуру +47 градусов.
Фото:
6/10  Тем временем метеорологическое бюро предупредило о наводнении в Квинсленде.
Фото:
7/10  Чудовищной катастрофы не случилось, но несколько дней люди наблюдали черное небо над головой.
Фото:
8/10  А некоторые жители Квинсленда не могли нормально проехать по местным дорогам. Их целиком затопило.
Фото:
9/10  Не пощадила стихия и местечко Брум в Западной Австралии. Там жители активно снимали, как стихия ломала деревья и размывала дороги.
Фото:
10/10  А вот то самое суперлуние, которое многие суеверные австралийцы приняли за конец света.
Фото:
В Австралии все наоборот: зима, когда у нас лето, и лето тогда, когда у нас зима. Но этот год нанес серьезный удар по пляжному сезону континента. Наводнения, циклоны, снег — все это произошло с Австралией менее, чем за месяц. А когда в небе над страной случилось суперлуние, которое в микроблогах не опубликовал разве что ленивый, некоторые и вовсе решили, что конец света настал. Как выглядит конец света по-австралийски, вы можете посмотреть в нашей фотогалерее.
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