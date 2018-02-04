Ещё
Базу «чужих» откроют для доступа в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Базу «чужих» откроют для доступа в Китае 

Рамблер 4 февраля 2018
Вы думаете, что путешествия через время и сражения с доисторическими животными или инопланетянами невозможны? Китай доказывает, что будущее гораздо ближе, чем кажется. В провинции Гуйчжоу в ближайшее время откроется тематический парк East Valley of Science and Fantasy, который уже сейчас выглядит как иноземный лагерь или база «чужих» из легендарного фильма. Разработчики аттракционов уверяют, что посетители парка перенесутся в новую реальность и посмотрят на мир с иной стороны. Территорию парка площадью 134 гектара украшают 10 огромных скульптур, в которых спрятаны павильоны, но даже на их фоне 53-метровй робот, словно появившийся из фантастической киноленты, смотрится исполином. Кстати, несмотря на устрашающий вид этот робот — один из аттракционов, отправляющий туристов в виртуальный мир. В создание парка вложено уже более 10 миллиардов юаней, но поклонники компьютерных игр, поклонники фантастических фильмов и просто любознательные любители развлечений наверняка уже скоро возвратят их застройщику.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение