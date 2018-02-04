Базу «чужих» откроют для доступа в Китае

Вы думаете, что путешествия через время и сражения с доисторическими животными или инопланетянами невозможны? Китай доказывает, что будущее гораздо ближе, чем кажется. В провинции Гуйчжоу в ближайшее время откроется тематический парк East Valley of Science and Fantasy, который уже сейчас выглядит как иноземный лагерь или база «чужих» из легендарного фильма. Разработчики аттракционов уверяют, что посетители парка перенесутся в новую реальность и посмотрят на мир с иной стороны. Территорию парка площадью 134 гектара украшают 10 огромных скульптур, в которых спрятаны павильоны, но даже на их фоне 53-метровй робот, словно появившийся из фантастической киноленты, смотрится исполином. Кстати, несмотря на устрашающий вид этот робот — один из аттракционов, отправляющий туристов в виртуальный мир. В создание парка вложено уже более 10 миллиардов юаней, но поклонники компьютерных игр, поклонники фантастических фильмов и просто любознательные любители развлечений наверняка уже скоро возвратят их застройщику.