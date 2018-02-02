«Мегаполис» майя обнаружен в джунглях Гватемалы 

На севере Гватемалы были найдены руины цивилизации майя, состоящие из более чем 60 тысяч построек. Обнаружить "мегаполис" удалось с помощью лазерного сканирования.
Инновационная технология лидара (от английского Light Identification Detection and Ranging — световое обнаружение, идентификация и определение дальности) помогла ученым "убрать" кроны деревьев со снимков ландшафта и обнаружить руины многочисленных зданий, террас и ирригационных каналов.
Проанализировав полученные изображения, ученые пришли к выводу, что города майя были намного больше, чем предполагалось ранее.
Исследования велись на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve площадью более двух тысяч квадратных километров.
Лидар произведет революцию в археологии, как в свое время космический телескоп Хаббла — в астрономии, утверждают ученые.