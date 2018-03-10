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Общественная уборная в стиле Гауди
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Общественная уборная в стиле Гауди 

Рамблер 10 марта 2018
Поклонники творчества испанского архитектора Антонио Гауди обнаружат в китайской провинции Чунцин интересный арт-объект. Общественный туалет, оформленный в стиле гениального испанца, считается у местных «самым крутым туалетом». Оригинально исполненная уборная находится в окружении деревьев, а некоторые растения пробиваются даже сквозь стены и потолок. Такое решение помогает свести к минимуму неприятный запах из туалета, да и видимость строения заметно снижается. В помещениях имеется около тысячи унитазов и писсуаров, так что очередь возле заведения точно не выстроится.
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