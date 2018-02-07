Элла: волшебный город Шри-Ланки

"Благословенная земля" — так в переводе с санскритского называется остров, расположившийся около юго-восточного побережья Индостана. Шри-Ланка — гостеприимная и радушная страна. Недаром, ее обитателей прозвали "улыбающимися людьми".

Посещение этого великолепного острова зарядит вас позитивом на долгие месяцы. Популярными для посещения городами среди туристов можно назвать: столицу Коломбо, Канди, Сигирия, Гадди, Тангалле. Однако есть еще одно не менее чудесное место, которое стоит посетить — Элла.

Элла — маленький живописный городок, затерявшийся в южной части гостеприимного острова Шри-Ланка. До города можно добраться за час на поезде из города Бадулла или воспользоваться хорошо развитой сетью общественного транспорта. Здесь созданы все условия для отдыха: отели, кафе, рестораны, магазинчики, почта, банк. Местный климат слегка прохладный, поэтому стоит запастись курткой и репеллентом против насекомых.

Если вы ищете уединения, тишины, свежего воздуха, впечатлений — это место создано для вас. Оно идеально для пеших прогулок по горной местности, созерцания величественной природы, изучения местных достопримечательностей, таких как чайные плантации, скала Элла Рок, пик Адама, водопад Равана. С этими достопримечательностями мы Вас сейчас и познакомим: Адамов пик (Adam's Peak)

"Гора бабочек" — так пик называют европейцы. Для тех, кто исповедует буддизм, гора священна. На ее вершине расположился храм, а под ним, на скале, можно увидеть "Священный след" (Шрипада). Это рукотворное творение в форме ноги будды, по краям обрамленное золоток рамкой и драгоценными камнями.

В Исламе многие считают, что это след Адама. Отсюда и название горы — Адамов пик. Подъем на вершину довольно тяжелый, но он того стоит. Умопомрачительные виды с 2243-метровой высоты на густые бескрайние леса, звенящая тишина, необычайной красоты восход и чувство умиротворения — ради этого стоит посетить мистический Адамов пик. Мистический же он из-за поверья, что вода, скапливающаяся в ступне Будды, обладает целительной силой. Посетите этот пик и проверьте сами правдивость местных слухов! Скала Элла Рок (Ella rock)

Отправной точкой путешествия к скале Элла Рок считается одноименная станция Элла. Вам придётся пройти несколько километров пешком по железнодорожным путям. Прогулка обещает быть увлекательной, так как этот участок пути считается одним из самых живописных в мире.

По дороге вы сможете познакомиться с добродушными местными жителями, их бытом. Вам повстречается небольшой, но очень красивый водопад, придорожный маленький храм с подношениями, густые заросли бамбука.

Сам подъем на вершину скалы занимает около полутора часов. Но когда вы доберетесь до вершины, усталость как рукой снимет! Перед вами откроются необыкновенные красоты местной флоры, бескрайние зеленые горы, голубое небо и Адамов пик невдалеке. Водопад Равана (Ravana Falls)

Посещение самого широкого водопада Шри-Ланки — обязательный пункт путешествия. Добраться до него можно практически на любом автобусе, который петляя по горному серпантину, откроет вам необычайные красоты местной природы и добавит острых впечатлений путешествию.

Спустя десять минут, вашим глазам откроются шумящие воды многокаскадного водопада Равана. А на высоте 1370 метров вы сможете посетить, воспетую во многих легендах пещеру Равана Элла.

По легенде здесь произошел один из эпизодов Рамаяны. Пещера эта названа в честь Раваны, который хотел отомстить за свою сестру, и похитив жену Рамы, спрятал ее в этих местах. Чайные плантации

Шри-Ланка знаменита своими чайными плантациями, которые можно найти в любой части страны. Маленькая деревушка под названием Элла тому не исключение. Куда бы вы не пошли, есть очень большая вероятность наткнуться на чайный куст.

Лучшим вариантом проживания в городе будет дом с видом на бескрайние чайные плантации, источающие божественный аромат будущего напитка. Многие чайные плантации принадлежат фабрикам. Там вы сможете посетить чайные поля, узнать, как собирают листья для самого популярного напитка в мире, продегустировать, а также прикупить себе несколько упаковок чая. Девятиарочный мост Демодара

Построенный между двумя станциями Элла и Демода, мост является крупнейшим на Шри-Ланке. Он поистине огромный, более 30 метров в высоту, поэтому его прозвали "Мост в небо". А уникальность его заключается в том, что он сделан целиком из горных пород, цемента и кирпича, без использования какой-либо стали в конструкции. Из города Эллы до моста можно добраться еще на одном развлечении туристов — туке. Пещерный храм Дова и гигантская статуя Будды

Всего в шести километрах от городка расположился монастырь Дова, в котором вы сможете увидеть 11,5-метровую скальную статую Будды и побродить по небольшому пещерному храму. По дороге растет дерево Бод хи главный символ буддизма. Такие деревья высаживают в каждом монастыре и тщательно за ним ухаживают. В самом храме можно неспешно рассмотреть искусно расписанный традиционными буддийскими мотивами, вестибюль. В самой пещере храма расположились многочисленные статуи Будды. Хортон Плейс — национальный парк

Единственный национальный парк Шри-Ланки. Он расположился на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Добраться до него можно на поезде, сев на станции Элла. В парке произрастают уникальные вечнозеленые субтропические леса, а на пастбищах пасутся редкие, обитающие только в данной местности птицы и животные. Этот парк не просто достопримечательность для туристов, но бесценное место для натуралистов и исследователей.