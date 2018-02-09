Падчерица Пикассо откроет его музей в Экс-ан-Провансе

Падчерица Пабло Пикассо Катрин Ютен-Блэ планирует открыть музей, посвященный памяти художника и его второй жены, матери Катрин — Жаклин Рок (брак продолжался 11 лет, до смерти Пикассо). Художник написал более 400 портретов Жаклин.

Музей планируется разместить в бывшем здании монастыря коллегии Проповедников в Экс-ан-Провансе.

Средневековое здание было выведено из эксплуатации в 2016 году, после чего, вместе с окружающими пристройками, было продано компании Ютен-Блэ Madame Z за €11,5 млн Компания была названа в честь виллы Жаклин Рок на Французской Ривьере и одноименного портрета Пикассо. Madame Z будет заниматься реставрацией зданий коллегии и приспособлением их под музей.

Открытие музея, в котором будет экспонироваться самая большая коллекция произведений Пикассо, намечено на 2021 год. Коллекция унаследована Ютен-Блэ от матери и содержит около 2000 работ Пикассо, созданных в период между 1952 и 1973 годами.

В музее будет постоянная экспозиция и помещения для временных выставок, а также научно-исследовательский центр, керамические и гравировальные мастерские и аудитория на 200 мест. Ожидается, что музей будут посещать до 500 тыс. туристов в год.