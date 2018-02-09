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В Англии обнаружена римская вилла II века
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В Англии обнаружена римская вилла II века 

Рамблер 9 февраля 2018
Фото: WARWICK SCHOOLS FOUNDATION
Развалины римской виллы II века постройки найдены в Англии. Рядом с виллой находятся строения, которые, предполагают ученые, были средневековой церковью.
Находки располагаются в городе Уорик — административном центре графства Уорикшир.
Уже сейчас удалось установить, что дом находился на территории сельскохозяйственных угодий, тут были амбар для сушки зерна, а также выполненные по традиционному для римской архитектуры плану помещения для сна и приема пищи. Здание было более 28 м в длину и 14,5 м в ширину.
WARWICK SCHOOLS FOUNDATION
Археологи утверждают, что поместье, на территории которого располагалась вилла, было самым крупным в этом районе и занимало обширные площади вдоль местной реки Эйвон. Кроме того, оно наверняка было связано с основными римскими магистралями.
По предположениям специалистов, проводивших раскопки, виллой перестали пользоваться в IV веке нашей эры.
Обнаружить старинный памятник архитектуры удалось совершенно случайно. Местные власти хотели построить здесь школу. К слову, учебное заведение все же возведут, но над виллой, доступ к которой будет открыт всем желающим.
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