Барбадос: 5 причин поехать отдыхать на остров

Барбадос — райский остров, затерянный где-то между Карибским морем и Атлантическим океаном. Тропический морской климат создает вечное лето, без ураганов и дождей, что привлекает туристов со всего мира. Однако направление не самое популярное, поэтому даже в самый разгар сезона вас не будет окружать толпа людей.

Барбадос — это остров пляжей. С запада его омывает Карибское море, там тихие и семейные пляжи, спокойные и нежные волны и белоснежный песок; на востоке — северный Атлантический океан с дикими скалистыми берегами, о которые бьются высокие волны. На каждом пляже доступен прокат серфборда и прекрасные инструкторы, которые помогут встать на доску. Поэтому Барбадос подойдет как для семейного отдыха, так и для спортивного.

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На пляже Довер Бич море теплое, а волны спокойные, что подходит и для всей семьи, и для желающих в первый раз попробовать новый вид спорта. А пляж Батшеба славится своей удаленностью и уединенностью от всех: каменное побережье, бушующий ветер, огромные острые камни, что складывается в единую картину могущества природы.

Для туристов по всей береговой полосе раскинулись шикарные виллы, готовые открыть свои двери и дарить все земные удовольствия.

Бриджтаун — маленький колониальный городок, который все же отличается от других туристических мест. Это город умиротворения и спокойствия, разукрашенных телефонных будок, разноцветных домиков, яркого солнца и высоких пальм. Здесь вы не увидите наполненные людьми улицы, оживленную торговлю, вокруг не будет лишнего шума ни в будние дни, ни тем более уж в выходные.

Каждый день с пристани Бриджтауна отплывает огромное количество кораблей и яхт, и эти морские круизы — еще одна причина лететь на Барбадос! Две самые популярные прогулки — это маршрут к морским черепахам (с которыми, кстати, можно поплавать прямо в открытом море) или же к затонувшим кораблям. Сказочное море, прекраснейшие пещеры, древние гроты и невероятные виды — это то, ради чего непременно стоит отправиться на яхте.

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Еще одной причиной посетить Барбадос должна стать теплая и радушная атмосфера, которой окружают туристов. Местные жители вежливы и приветливы, они по-настоящему счастливы находиться на острове и желают поделиться этим с гостями. Большая часть из них — фермеры, рыболовы или работники, занятые в сфере туризма. Большинство из них работает до 6 вечера. А в выходные они отдыхают на общественных пляжах. Такой образ жизни и создает атмосферу непринужденности и легкости, в которую погружаются туристы и из которой очень сложно уехать обратно, домой.