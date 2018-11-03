Ещё
Где находятся самые маленькие города
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где находятся самые маленькие города 

Рамблер 5 часов назад
Несколько городов, которые считаются самыми крошечными.
1/5  PhinDeli (Буфорд), США. В американском городе Буфорд (штат Вайоминг) до 2012 года проживал всего один человек. Мистер Дон Сэммонс исполнял здесь функции мэра, продавца в местном магазине, дворника и заправщика на АЗС. Однако в 2012-м эта территория была продана вьетнамским бизнесменам. Они организовали в Буфорде логический центр для торговли растворимым кофе PhinDeli.
Фото:
2/5  Ватикан, Италия, 1000 человек. Город-государство, расположенный внутри Рима, населен исключительно служителями Католической церкви. Паспорта им выдает местный Государственный секретариат. По национальности большинство подданных Ватикана – итальянцы, за исключением служащих швейцарской гвардии. Площадь резиденции Святого Престола составляет 0,44 квадратных километра.
Фото:
3/5  Мелник, Болгария, 390 человек. Мелник – самый маленький город Болгарии. Назван так, потому что находится возле меловых скал. Когда был основан населенный пункт, точно неизвестно, но его первое упоминание относится еще к XI веку. В Мелнике также находится самое старое в Болгарии жилое здание – Боярский дом XIII века.
Фото:
4/5  Хум, Хорватия, население 23 человека. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький город мира. Хум, расположенный на холме, в центре полуострова Истрия, был основан еще в раннем Средневековье. Легенда гласит, что его построили великаны из огромных камней. Сейчас в городе-крепости есть 13 домов, две улицы, два храма, музей, ресторан, отель и кладбище.
Фото:
5/5  Рабштейн над Стржелой, Чехия, 25 человек. Живописный чешский городок состоит всего из одной улицы и одной площади. Несмотря на малочисленность местного населения, в Рабштейне всегда многолюдно: город наполнен туристами, который приезжают посмотреть на местную достопримечательность – крепость XIV века.
Фото:
Если хочется покоя и тишины — самое время отправляться на поиски чего-нибудь маленького и симпатичного. Например, крошечных средневековых городков, чудом доживших до наших дней. Вот несколько городов, которые считаются самыми небольшими:
PhinDeli (Буфорд), США. В американском городе Буфорд (штат Вайоминг) до 2012 года проживал всего один человек. Мистер Дон Сэммонс исполнял здесь функции мэра, продавца в местном магазине, дворника и заправщика на АЗС. Однако в 2012-м эта территория была продана вьетнамским бизнесменам. Они организовали в Буфорде логический центр для торговли растворимым кофе PhinDeli.
Ватикан, Италия, 1000 человек. Город-государство, расположенный внутри Рима, населен исключительно служителями Католической церкви. Паспорта им выдает местный Государственный секретариат. По национальности большинство подданных Ватикана — итальянцы, за исключением служащих швейцарской гвардии. Площадь резиденции Святого Престола составляет 0,44 квадратных километра.
Мелник, Болгария, 390 человек. Мелник — самый маленький город Болгарии. Назван так, потому что находится возле меловых скал. Когда был основан населенный пункт, точно неизвестно, но его первое упоминание относится еще к XI веку. В Мелнике также находится самое старое в Болгарии жилое здание — Боярский дом XIII века.
Хум, Хорватия, население 23 человека. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький город мира. Хум, расположенный на холме, в центре полуострова Истрия, был основан еще в раннем Средневековье. Легенда гласит, что его построили великаны из огромных камней. Сейчас в городе-крепости есть 13 домов, две улицы, два храма, музей, ресторан, отель и кладбище.
Рабштейн над Стржелой, Чехия, 25 человек. Живописный чешский городок состоит всего из одной улицы и одной площади. Несмотря на малочисленность местного населения, в Рабштейне всегда многолюдно: город наполнен туристами, который приезжают посмотреть на местную достопримечательность — крепость XIV века.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наташа Кампуш: 8 лет в плену и успешный побег9
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО313
Какие предсказания сделал Григорий Распутин5
Звезды, которые ненавидят друг друга
Кто придумал посудомоечную машину
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
04:17
Загадки, которые загадывает нам Земля
Истории
13:01
Существовала ли могущественная Тартария
Места
15:07
Секреты, которые казино тщательно скрывают
Безумный мир
03:14
Чудеса света, о которых мало кто слышал
Места
04:36
Как пришёл к успеху Уолт Дисней
Люди
03:45
Что находится на дне Кольской скважины
Места
04:43
Во что верят сторонники теории плоской Земли
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение