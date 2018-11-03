Где находятся самые маленькие города

Рабштейн над Стржелой, Чехия, 25 человек. Живописный чешский городок состоит всего из одной улицы и одной площади. Несмотря на малочисленность местного населения, в Рабштейне всегда многолюдно: город наполнен туристами, который приезжают посмотреть на местную достопримечательность – крепость XIV века.

5/5 Рабштейн над Стржелой, Чехия, 25 человек. Живописный чешский городок состоит всего из одной улицы и одной площади. Несмотря на малочисленность местного населения, в Рабштейне всегда многолюдно: город наполнен туристами, который приезжают посмотреть на местную достопримечательность – крепость XIV века.

Хум, Хорватия, население 23 человека. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький город мира. Хум, расположенный на холме, в центре полуострова Истрия, был основан еще в раннем Средневековье. Легенда гласит, что его построили великаны из огромных камней. Сейчас в городе-крепости есть 13 домов, две улицы, два храма, музей, ресторан, отель и кладбище.

4/5 Хум, Хорватия, население 23 человека. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький город мира. Хум, расположенный на холме, в центре полуострова Истрия, был основан еще в раннем Средневековье. Легенда гласит, что его построили великаны из огромных камней. Сейчас в городе-крепости есть 13 домов, две улицы, два храма, музей, ресторан, отель и кладбище.

Мелник, Болгария, 390 человек. Мелник – самый маленький город Болгарии. Назван так, потому что находится возле меловых скал. Когда был основан населенный пункт, точно неизвестно, но его первое упоминание относится еще к XI веку. В Мелнике также находится самое старое в Болгарии жилое здание – Боярский дом XIII века.

3/5 Мелник, Болгария, 390 человек. Мелник – самый маленький город Болгарии. Назван так, потому что находится возле меловых скал. Когда был основан населенный пункт, точно неизвестно, но его первое упоминание относится еще к XI веку. В Мелнике также находится самое старое в Болгарии жилое здание – Боярский дом XIII века.

PhinDeli (Буфорд), США. В американском городе Буфорд (штат Вайоминг) до 2012 года проживал всего один человек. Мистер Дон Сэммонс исполнял здесь функции мэра, продавца в местном магазине, дворника и заправщика на АЗС. Однако в 2012-м эта территория была продана вьетнамским бизнесменам. Они организовали в Буфорде логический центр для торговли растворимым кофе PhinDeli.

1/5 PhinDeli (Буфорд), США. В американском городе Буфорд (штат Вайоминг) до 2012 года проживал всего один человек. Мистер Дон Сэммонс исполнял здесь функции мэра, продавца в местном магазине, дворника и заправщика на АЗС. Однако в 2012-м эта территория была продана вьетнамским бизнесменам. Они организовали в Буфорде логический центр для торговли растворимым кофе PhinDeli.

Если хочется покоя и тишины — самое время отправляться на поиски чего-нибудь маленького и симпатичного. Например, крошечных средневековых городков, чудом доживших до наших дней. Вот несколько городов, которые считаются самыми небольшими:

PhinDeli (Буфорд), США. В американском городе Буфорд (штат Вайоминг) до 2012 года проживал всего один человек. Мистер Дон Сэммонс исполнял здесь функции мэра, продавца в местном магазине, дворника и заправщика на АЗС. Однако в 2012-м эта территория была продана вьетнамским бизнесменам. Они организовали в Буфорде логический центр для торговли растворимым кофе PhinDeli.

Ватикан, Италия, 1000 человек. Город-государство, расположенный внутри Рима, населен исключительно служителями Город-государство, расположенный внутри Рима, населен исключительно служителями Католической церкви . Паспорта им выдает местный Государственный секретариат. По национальности большинство подданных Ватикана — итальянцы, за исключением служащих швейцарской гвардии. Площадь резиденции Святого Престола составляет 0,44 квадратных километра.

Мелник, Болгария, 390 человек. Мелник — самый маленький город Болгарии. Назван так, потому что находится возле меловых скал. Когда был основан населенный пункт, точно неизвестно, но его первое упоминание относится еще к XI веку. В Мелнике также находится самое старое в Болгарии жилое здание — Боярский дом XIII века.

Хум, Хорватия, население 23 человека. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький город мира. Хум, расположенный на холме, в центре полуострова Истрия, был основан еще в раннем Средневековье. Легенда гласит, что его построили великаны из огромных камней. Сейчас в городе-крепости есть 13 домов, две улицы, два храма, музей, ресторан, отель и кладбище.

Рабштейн над Стржелой, Чехия, 25 человек. Живописный чешский городок состоит всего из одной улицы и одной площади. Несмотря на малочисленность местного населения, в Рабштейне всегда многолюдно: город наполнен туристами, который приезжают посмотреть на местную достопримечательность — крепость XIV века.