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Самые маленькие города мира
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Самые маленькие города мира 

Рамблер 13 февраля 2018
Вот несколько городов, которые считаются самыми крошечными.
1/5  PhinDeli (Буфорд), США. В американском городе Буфорд (штат Вайоминг) до 2012 года проживал всего один человек. Мистер Дон Сэммонс исполнял здесь функции мэра, продавца в местном магазине, дворника и заправщика на АЗС. Однако в 2012-м эта территория была продана вьетнамским бизнесменам. Они организовали в Буфорде логический центр для торговли астворимым кофе PhinDeli.
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2/5  Ватикан, Италия, 1000 человек. Город-государство, расположенный внутри Рима, населен исключительно служителями Католической церкви. Паспорта им выдает местный Государственный секретариат. По национальности большинство подданных Ватикана – итальянцы, за исключением служащих швейцарской гвардии. Площадь резиденции Святого Престола составляет 0,44 квадратных километра.
Фото:
3/5  Мелник, Болгария, 390 человек. Мелник – самый маленький город Болгарии. Назван так, потому что находится возле меловых скал. Когда был основан населенный пункт, точно неизвестно, но его первое упоминание относится еще к XI веку. В Мелнике также находится самое старое в Болгарии жилое здание – Боярский дом XIII века.
Фото:
4/5  Хум, Хорватия, население 23 человека. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький город мира. Хум, расположенный на холме, в центре полуострова Истрия, был основан еще в раннем Средневековье. Легенда гласит, что его построили великаны из огромных камней. Сейчас в городе-крепости есть 13 домов, две улицы, два храма, музей, ресторан, отель и кладбище.
Фото:
5/5  Рабштейн над Стржелой, Чехия, 25 человек. Живописный чешский городок состоит всего из одной улицы и одной площади. Несмотря на малочисленность местного населения, в Рабштейне всегда многолюдно: город наполнен туристами, который приезжают посмотреть на местную достопримечательность – крепость XIV века.
Фото:
Если хочется покоя и тишины — самое время отправляться на поиски чего-нибудь маленького и симпатичного. Например, крошечных средневековых городков, чудом доживших до наших дней. Вот несколько городов, которые считаются самыми небольшими:
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